Anne olmak isteyenler, Fatma Ana eli otunu duydunuz mu?

Fatma Ana eli otu ya da Meryem Ana otu ismiyle tanınan bitki Arabistan'da yetişir. Rivayete göre Peygamber Efendimi Hz. Muhammed’in (s.a.v) kızı Hz. Fatma tarafından dikilmiştir. Bu ot özellikle anne olmak isteyen kadınlar tarafından tercih edilir. Yumru şeklindeki bu bitkinin yararlarını gelin daha yakından öğrenelim.

Fatma Ana eli otunun faydaları nelerdir?

Fatma Ana eli otu östrojen yönünden son derece zengindir. Bu ise hamile kalmayı kolaylaştırır.

Düzenli olarak tüketildiğinde Fatma Ana eli otu idrar kaçırma probleminin tedavisi için önemlidir.

Doğumdan önce içilen Fatma Ana eli otu çayı, rahimin genişlemesine yardım eder.

Bu şifalı ot aynı zamanda doğum sancılarını azaltır.

Ciltte meydana gelen yara ve yanık izlerinin hızlıca tedavi edilmesi için bu ot son derece kıymetlidir.

Fatma Ana eli otu kan akışını hızlandırır.

Fatma Ana eli otu nasıl kullanılır?

Şayet çocuk sahibi olmak istiyorsanız; Fatma Ana eli otunu cam bir sürahinin içerisine yerleştirin. Otun üzerini suyla doldurun. 12 saat sonra suyunuz hazır hale gelecektir. Bu çaydan sabah, akşam birer bardak hem siz hem eşini içmelisiniz.

Doğumu kolaylaştırır

Doğuma kısa bir süre kala Fatma Ana eli otunu suya yerleştirin. 20-30 dakika içinde bitki açılmaya başlayacaktır. Hazır hale gelen çaydan birkaç yudum içmeniz yeterli olacaktır. Hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için bu sıvıyı asla fazla tüketmemelisiniz.

Tohum çiğnenmeli

İdrar kaçırma sorunu olanlar ise bitkinin içerisindeki dikenli tohumu çiğneyerek sorunlarından kurtulabilir.

Fatma Ana eli otu nereden bulunur?

Arabistan’da yetişen bu otu Mısır Çarşı’sından kolaylıkla bulabilirsiniz.