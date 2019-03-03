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Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların tiyatro ile buluşması

Ankara’da yaşayan ve daha önce hiç tiyatroya gitmeyen Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köyü sakinleri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un da oynadığı ’Cimri’ adlı oyunu izledi.

03 Mart 2019 Pazar 12:38
Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların tiyatro ile buluşması

Ankara’da yaşayan ve daha önce hiç tiyatroya gitmeyen Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köyü sakinleri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un da oynadığı ’Cimri’ adlı oyunu izledi. Unutulmaz bir gece yaşayan Kuzaycalılar, Genel Müdür Kurt ile oyun sonrası fotoğraf çektirdi.


Ankara’da faaliyet gösteren Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin daha önce hiç tiyatroya gitmemiş üyeleri, Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Tiyatro’daki Fransız yazar Moliere’in Cimri oyununa gitti. İlk defa tiyatroya gelen Ankara’da yaşayan Kuzaycalılar, unutulmaz anlar yaşadı. Oyunda rol alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, oyundan sonra Kuzaycalıların yanına gelerek, günün anısına tiyatro ile ilk defa buluşan izleyicileri ile fotoğraf çektirdi.


Dernek olarak kültürel aktivitelere önem verdiklerini belirten Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Şen, ’’Köyden göçüp Ankara’ya gelen, iş koşuşturmacası nedeniyle kültürel aktivitelere zaman ayıramayan köylülerimizi böyle güzel bir tiyatro oyunu ile buluşturmak istedik. Bugünkü oyunda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da vardı. Kendisi de bizlerle çok ilgilendi. Köylülerimize hem oyunculuğu ile hem de samimiyetiyle tiyatro sevgisi kazandırdı. Bundan sonra yine tiyatroya gelememiş köylülerimizi tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz. Ankara’da köylülerimizle vakit ayırıp bu gibi etkinliklerimizi sürekli hale getireceğiz. Kısmet olursa 13-14 Ağustos’da köyümüzde ‘1. Kuzayca Köyü Yaz Festivali’ yapacağız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:38
  1. kültür
  2. fotoğraf

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