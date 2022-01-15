Almanya’da bir robot, öğrenci yerine okula gidiyor!

Berlin’deki Pusteblume-Grundschule okulunun müdürü Ute Winterberg “Çocuklar onunla konuşup gülüyorlar ve bazen derste dedikodu yapıyorlar. Joshua da bunları gayet iyi takip edebiliyor” dedi.

Joshua’nın annesi Simone Martinangeli, oğlunun ciddi bir akciğer hastalığı bulunduğunu, boynunda tüp olduğu için okula gidemediğini belirtti.

Joshua’nın yerine geçen robot, Berlin’deki Marzahn- Hellersdorf bölgesi yönetimi tarafından finanse ediliyor.

Marzahn- Hellersdorf bölgesinin eğitim kurulu üyelerinden Torsten Kuehne konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Berlin’de okullar için dört adet robot satın alan tek bölge biziz. Bu robotları başta Kovid-19 pandemisi için bu robotları satın aldık. Ancak pandemi sonrasında da kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Çocuklar zaman zaman çeşitli nedenlerle derse katılamayabiliyor. Robot, bu noktada çocuklara önemli katkılar sağlayacaktır. Hükümet konu hakkında görüşmelere devam ediyor.”

Hasta çocuğun arkadaşı Noah Kuessner, Joshua’yı yeniden görmek ile ilgili yöneltilen bir soruya “Robotu da çok sevdiğim için her iki yolla da orun yaşamıyorum” dedi.

Bir diğer öğrenci, Beritan Aslanglu da “Joshua’nın gerçekten okula gelmesini tercih ederim” ifadesini kullandı.