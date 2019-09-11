Ağızda ve dilde mantar nasıl geçer? Ağızda, dilde mantar neden olur? Ağızda ve dilde mantar nasıl tedavi edilir?

Ağız mantarıağızdaki bakteri dengesinin bozulmasıyla oluşur. Başlangıçta küçük ülserler ile başlar ve bu ağız mantarının temelini oluşturur. Ağzın her tarafında ve hatta diş etinde bile görülebilir. En önemli nedeni vücut direncinin düşmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Kullanılan ilaçlar da sebep olabilir.

Aynı zamanda;

Stres, kontrolsüz şeker hastalığı, AIDS, ağız kuruluğu, hamilelik sürecindeki hormonal değişiklikler, aşırı sigara kullanımı, ağza uygun olmayan protez kullanımı ve anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar ağız mantarının sebepleri arasında sıralanabilir.

Ağız mantarı evde tedavi edebileceğiniz bir hastalık değil bu sebeple doktorunuzun size tavsiye edeceği ilaçları düzenli kullanmalı ve ağız bakımınıza dikkat etmelisiniz.

Dil mantarı için ise başlangıç seviyesinde tarçın tedavisini deneyebilirsiniz. Tarçın ve limonu karıştırıp dilinize sürün. İki dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile gargara yaparak temizleyin.

Bununla birlikte florür oranı az olan diş macunları kullanarak tedaviyi hızlandırabilirsiniz. Ancak her hangi aşamada olursa olsun doktorunuza muayene olmayı ihmal etmeyin ve ağız temizliğinize ve bakımına dikkat gösterin.