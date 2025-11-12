Afyonkarahisar’da fabrikada korkunç patlama! Alevler gökyüzünü kapladı
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasında kazan dairesinde meydana gelen patlama, kısa sürede paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, 1’i ağır 7 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesinde saat 15.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.