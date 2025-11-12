  • İSTANBUL
Son Haberler

Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi
Gündem Afyonkarahisar’da fabrikada korkunç patlama! Alevler gökyüzünü kapladı
Afyonkarahisar’da fabrikada korkunç patlama! Alevler gökyüzünü kapladı

Afyonkarahisar’da fabrikada korkunç patlama! Alevler gökyüzünü kapladı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasında kazan dairesinde meydana gelen patlama, kısa sürede paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, 1’i ağır 7 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesinde saat 15.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

