Aden’de yakıt istasyonundaki patlama kameraya yansıdı Yemen’in Aden kentinde bir yakıt istasyonunda meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

Yemen’in Aden kentinde bir yakıt istasyonunda meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

Yemen’in Aden kentinin Bureyka bölgesinde bulunan yakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay anı kameraya yansıdı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, patlamanın ardından çıkan yangın henüz söndürülemedi. Yetkililer ise ölü veya yaralı olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

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