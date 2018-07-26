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Abdulkadir Selvi kimdir?

Yeni Şafak Gazetesi Haber Müdürü de olan Abdülkadir Selvi Yeni Şafak’tan ayrılarak Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmakta. Abdülkadir Selvi, yazdığı yazılarla gündem oluşturan yazarlar arasında yer almakta.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:40
Abdulkadir Selvi kimdir?

Yeni Şafak Gazetesi Haber Müdürü de olan Abdülkadir Selvi Yeni Şafak’tan ayrılarak Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmakta. Abdülkadir Selvi, yazdığı yazılarla gündem oluşturan yazarlar arasında yer almakta.

Abdülkadir Selvi, 1964 yılında Sivas Yıldızeli’nde doğdu. Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Metalurji Bölümü’nde tamamlayan Selvi, Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştıktan sonra HBB TV’de muhabir ve haber müdürü olarak görev yaptı. Bu kanalda “Politika Gündemi” isimli programı hazırlayarak sundu. TGRT’de Ankara Haber Müdürlüğü görevini üstlendi.

2001 yılından bu yana Yeni Şafak Gazetesi’nde haber müdürü olarak görev yaptı. Abduülkadir Selvi Erhan Seven ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatan “İşkence Koğuşlarından Siyaset Meydanlarına : Alperen” adlı kitabı kaleme aldı. 2011 yılında ise “Ateşten Yıllar : Siyasette Said Nursi Tartışması” adlı kitabını yayınlandı. Son yıllarda popülaritesi artan Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'nin yazar kadrosuna dahil oldu. Selvi evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:40
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