ABD'nin İran planı ortaya çıktı! Bölgeyi ateşe verecekler
İsrail ve ABD'nin, İran ile yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline, son günlerde askeri işbirliğini yoğunlaştırarak hazırlandığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin caydırıcılık sağlamak veya gelecekteki askeri saldırılara zemin hazırlamak için Orta Doğu'ya askeri yığınak yaptığını öne sürdü.

Yürütülen müzakerelere karşın son günlerde İsrail ve ABD'nin üst düzey yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yapıldığına işaret edilen haberde, bu görüşmelerin amacının müzakerelerin anlaşmaya dönüşmemesi ihtimaline hazırlanmak için askeri koordinasyonu sıklaştırmak olduğu iddia edildi.

Haberde, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasının İsrail'de "Ya ABD yönetimi İran'a karşı 'bir zafer imajı' yaratmak istiyor ya da bölgesel güç dengesindeki derin bir stratejik değişimi amaçlayan bir dizi planlı askeri operasyon için hazırlık yapıyor." şeklinde değerlendirildiği kaydedildi.

ABD ile İsrail arasında İran'ın altyapısına saldırı konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve İsrail desteklerken ABD'nin bunu istemediği öne sürülen haberde, üst düzey İsrailli yetkililerin, saldırıların niteliği konusunda Tel Aviv ile Washington arasında anlaşmazlık olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Haberde, İran'ın ABD'nin müzakereler konusunda samimiyetini sorguladığı ve güvenmediği belirtilerek, ABD'nin taleplerine bu nedenle Tahran tarafından henüz cevap verilmediği, İran'ın denkleme Körfez ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'i de dahil etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

