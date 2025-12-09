9 Aralık 1474: İbn Emîr Hâcc’ın vefatı (Hanefi Fakih)

İbn Emîr Hâcc, 825 yılında Halep’te doğdu ve burada yetişti. İbn Emîr Hâcc, Halep’te İbrahim el-Kefernâvî gözetiminde Kur’ân’ı hıfz etti. Nevevî’nin Erbaîn, Mevsılî’nin el-Muhtâr, Ebu’l-Leys es-Semerkandî’nin Mukaddime, İzzeddin ez-Zencânî’nin Tasrîf ve Ahsîkesî’nin Müntehab adlı eserlerini ezberleyip İbn Hatîb en-Nâsıriyye, el-Burhânu’l-Hâfız ve Şehabeddin İbnu’r-Ressâm gibi Halep’in önde gelen alimlerine bunları arz etti. Alaeddin el-Malatî’den fıkıh eğitimi aldı.



Kahire’den tekrar Halep’e döndüğü anlaşılan İbn Emîr Hâcc, muhtemelen burada tedris ve fetva verme faaliyetlerine devam etmiştir. Kaynaklar onun, hocası İbnu’l-Hümâm’a Hidâye şerhindeki bazı görüşleri nedeniyle itirazlarını içeren bir mektup gönderdiğini ve hocasının, bu değerlendirmelerin isabetli olmadığına dair cevap yazdığını aktarmaktadır.



İbn Emîr Hâcc, birkaç defa hacc etmiştir. 877 yılındaki son haccından sonra bir süre Mekke’de kalmış, tedris ve fetva faaliyetlerinde bulunmuş ancak fazla zaman geçmeden Kudüs’e intikal etmiştir. Orada da yaklaşık iki ay kaldıktan sonra memleketi Halep’e dönmüştür.



Sehâvî, İbn Emîr Hâcc’ın aslında her iki şehirde de ikamete niyet ettiğini ancak birtakım çekişmelerden dolayı bunun gerçekleşemediğini belirtir. Halep’e dönüşü ardından çok geçmeden rahatsızlanmış ve 50 gün süren ağır bir hastalık sürecinden sonra 29 Receb 879 (9 Aralık 1474) tarihinde Halep’te vefat etti.