8 Ağustos 2023: Dr. Hüseyin Akın'ın vefatı (Doktor)
Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Doktor Dr. Hüseyin Akın'ı hayırla yâd ediyoruz.
Medipol Hastanesi yönetici ve doktorlarından olan Dr. Hüseyin Akın hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca mesai arkadaşı Akın için taziye mesajı yayınladı.
Akın’ın cenazesi Eyüpsultan’da toprağa verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mesai arkadaşlığı yapan Dr. Hüseyin Akın 68 yaşında hayatını kaybetti.
Hakk’a yürüyen Akın’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınarak Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.