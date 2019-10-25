2 yıl çalışanın ihbar süresi ne kadar? İhbar tazminat tutarı ne kadar?

İhbar tazminatı tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Eğer işten istifa edilerek ayrılması durumunda ihbar tazminatı alınmaz. Kısacası ihbar tazminatı hem işverenin hem de işçinin mağdur olmamasını sağlayan bir tür garanti parasıdır. Yargıtay sözleşmeyi kim fesh ederse ihbar tazminatını o öder diyerek bir emsal karara imza attı. Yargıtay’ın kararına göre, istifa eden işçi işverenden işten çıkaran işveren de işçiden tazminat alamaz demiş oldu. Peki ihbar süresi nedir? İhbar süresi ne kadar? 2 yıl çalışanın ihbar süresi ne kadar? 2 yıl çalışan birinin ihbar süresi ne kadardır? 2 yıl çalışanın ihbar tazminat tutarı ne kadar? İşte 2 sene çalışanın ihbar süresine ilişkin haberin detayları.

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesini performansa, işçinin davranışlarına, işin, işletmenin veya işyerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Öte yandan; iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmemektedir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle derhal fesih esasları dışında bir nedenle feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi için de geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı alma hakkı doğabilmektedir.

İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?

4857 sayılı İş Kanunu madde 17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

İş sözleşmeleri;

İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

2 yıl çalışanın ihbar tazminat tutarı ne kadar?

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için bildirim süresi 6 hafta, ihbar tazminat tutarı ise 6 haftalık ücrettir. İhbar tazminatı işçinin çalıştığı süreye, aldığı brüt ücrete göre hesaplanıyor ve ihbar süresi kadar tazminat ödeniyor. Eğer işveren, ihbardan bulunmadan çalışanı işten çıkartırsa, yasal ihbar süresi kadar ücreti ödemek durumunda. Buna da ihbar tazminatı deniyor. Örneğin, aylık brüt ücretiniz 3.000 liraysa, işyerinde 4 yıldır çalışıyorsanız ve işveren de 8 haftalık ihbar süresini doldurmadan sizi işten çıkarırsa alacağınız tazminat miktarı şöyle hesaplanıyor: Brüt maaşınız 3.000 lira, günlük ücretiniz 100 lira, haftalık ücretiniz 700 lira. Bu şartlarda işveren 8 haftalık ihbar tazminatını, 5.600 lirayı, ödemek zorunda.