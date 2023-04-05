  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
10
Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

2023-04-05 22:01:26
Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

Uzmanlar, dolandırıcıların en fazla kullandığı yöntemi açıkladı. İnsanların zayıf noktalarından yararlanan dolandırıcılar, sahtecilik dilini kullanarak insanları zarara uğratıyor.

#1
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

Teknoloji ve medya alanında meydana gelen yeni gelişmeler, insanların hızlı bir şekilde kendilerini bilgi akışının içinde bulmalarına neden oldu. Başta eğitim, sağlık ve alışveriş alanları olmak üzere daha birçok alanda teknolojiyle medyanın yararını görebiliyoruz. Özellikle de sosyal medyanın 10 yıl içindeki hızlı değişimi, insanların internet ortamında daha fazla vakit geçirmesine neden oldu.

#2
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

İNSANLARIN HEYECANINI FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR İnternet ve sosyal medyanın gelişmesiyle alışveriş sektöründe ciddi değişiklikler meydana geldi. Artık reklamların kolay bir şekilde yayınlanması, tüketicileri almak istedikleri ürünlere daha kolay yaklaştırıyor. Tam da bu noktada uzmanlar dolandırıcıların insanları kandırırken kullandıkları yöntemlerden bahsediyor.

#3
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

Uzmanlar, internet ortamında kullanıcıların düştükleri en büyük tuzaklardan birinin de "heyecanları" olduğunu belirtiyor. Visa'nın konuyla ilgili yapmış olduğu bir araştırma sonucunda tüketicilerin en çok internette heyecanlarını hedef alan kelimelerden oluşan cümleler ile dolandırıldığını belirtti. Tüketicilerden yüzde 73'ünün "büyük indirim, bedava, özel fırsat ve kazanın" gibi kelimelerle oluşturulmuş reklam bağlantıları kandırıldığı belirtildi.

#4
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

Visa’nın, Wakefield Research ile ortak yayınladığı yeni araştırma sonucunda iki şirket de şu ifadelerde bulundu:

#5
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

“Sahteciliğin Dili Analizi”, siber suçluların teknolojiye en yatkın tüketicilerde bile güvenlik açıkları bulduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yarıya yakını bir dolandırıcılığı fark edebileceklerinden emin olduklarını söyleseler de araştırma s’ünün dijital iletişimde sahteciliğe dair uyarı sinyallerini gözden kaçırabileceğini gösteriyor."

#6
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, “Günümüzde sahteciliğin dilini anlamak, dijital dünyamızda giderek daha önemli bir konu haline geldi. Visa’nın gerçekleştirdiği Sahteciliğin Dili Analizi, bu konuda tüketicileri bilinçlendirme ve korumaya yönelik çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası. Sahtecilik dilindeki ortak noktalara dikkat çekmenin altını çizmenin, küresel olarak bu suçların önlenmesinde etkili olacağı görüşündeyiz” dedi.

#7
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

GELEN MESAJIN DOĞRU OKUNMASI ÇOK ÖNEMLİ Yapılan araştırmada insanların çoğunun gelen mesajı tam anlayamadan açtıkları belirtiliyor. Dolandırıcılar şirketleri taklit ederek tüketicilere heyecan uyandıran kelimelerden oluşturulmuş mesajları gönderiyor. Gelen mesajı açan kişiler karşılarında bire bir taklit edilmiş site üzerinde banka hesap bilgilerini giriyor. Bunun sonucunda ise kısa bir süre içerisinde hesapta bulunan tutar dolandırıcılar tarafından çekilerek hesaplar boşaltılıyor. Uzmanlar gelen mesajları veya internet ortamında karşılaşılan alışveriş reklamlarını açmadan önce mutlaka farklı kaynaklardan kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Bunun için kullanılan sahteciliğin dilini anlayabilmenin çok önemli olduğu belirtiliyor. Raporda öne çıkan diğer bulgular işe şöyle:

#8
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

• Hep başkalarının dolandırıcılık konusunda kendimizden daha kırılgan olduğunu düşünüyoruz. Tüketiciler kendi dikkatlerine güveniyor. Diğer yandan, ? gibi büyük bir çoğunluk, arkadaşları veya aile üyelerinin, e-posta veya kısa mesajla yürütülen potansiyel dolandırıcılıklara kurban gidebileceğinden endişe duyuyor. • Mesajlarda dikkat edilmesi gereken ayrıntılar: Ankete katılanların ?’i, yeni her 5 kişiden 4’ü bir mesajın doğruluğunu belirlemek için yanlış ayrıntıları kontrol ediyor. Şirketin adı veya logosu da dahil olmak üzere dolandırıcıların kolaylıkla taklit edebilecekleri özelliklere odaklanıyor. Raporda bireylerin, hesap numaraları veya şirketle etkileşimlerine ilişkin ayrıntılar gibi taklit edilmesi daha zor olan detaylara dikkat ederek kendilerini dolandırıcılardan daha iyi koruyabilecekleri belirtiliyor.

#9
Foto - Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

• En bariz işaretleri gözden kaçırmak: Araştırmaya katılanların yalnızda `’ı kendilerine gelen bir mesajın geçerli bir e-posta adresinden gönderilip gönderilmediğine baktığını belirtiyor. Katılımcıların yarıdan azı ise (G) kelimelerde doğru imlaya dikkat ediyor.

Türkiye'nin ünlü yerli petrol şirketi Ruslar'a resmen satıldı! İlk satış açıklaması
Aktüel

Türkiye'nin ünlü yerli petrol şirketi Ruslar'a resmen satıldı! İlk satış açıklaması

Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada şirketin yüzde 50 paya sahip olduğu Aytemiz Akaryakıt'ın toplam 320 milyon dolar karşılığı..
Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den dikkat çeken rapor
Teknoloji

Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den dikkat çeken rapor

ABD Kongresine sunulan bir raporda, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı talebiyle ilgili dikkat çeken detaylara yer verildi. Raporda, Türkiye’nin g..
Nevşin Mengü'nün yorumu Akşener'i kızdıracak
Gündem

Nevşin Mengü'nün yorumu Akşener'i kızdıracak

HDP'nin de desteklediği 6'lı masada İYİ Parti tabanınında büyük bir çözülme yaşanırken bu durum anketlere de yansıdı. Nevşin Mengü de İYİ Pa..
Türkiye'den flaş karar! Hava sahasını kapattı
Gündem

Türkiye'den flaş karar! Hava sahasını kapattı

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması gerekçesiyle, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havali..
7'li koalisyondan yeni tiyatro... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu fena yakalandı!
Siyaset

7'li koalisyondan yeni tiyatro... Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu fena yakalandı!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yeni bir mizansene daha imza attı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'na methiyel..
Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin indirimi ve zam ile ilgili flaş gelişme! Dikkat çeken akaryakıtta o rakamlar
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin indirimi ve zam ile ilgili flaş gelişme! Dikkat çeken akaryakıtta o rakamlar

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler merakla takip ed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23