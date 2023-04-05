Vatandaşlar dikkat! Uzmanlar uyardı: Dolandırıcılar en çok bu yöntemi kullanıyor

• Hep başkalarının dolandırıcılık konusunda kendimizden daha kırılgan olduğunu düşünüyoruz. Tüketiciler kendi dikkatlerine güveniyor. Diğer yandan, ? gibi büyük bir çoğunluk, arkadaşları veya aile üyelerinin, e-posta veya kısa mesajla yürütülen potansiyel dolandırıcılıklara kurban gidebileceğinden endişe duyuyor. • Mesajlarda dikkat edilmesi gereken ayrıntılar: Ankete katılanların ?’i, yeni her 5 kişiden 4’ü bir mesajın doğruluğunu belirlemek için yanlış ayrıntıları kontrol ediyor. Şirketin adı veya logosu da dahil olmak üzere dolandırıcıların kolaylıkla taklit edebilecekleri özelliklere odaklanıyor. Raporda bireylerin, hesap numaraları veya şirketle etkileşimlerine ilişkin ayrıntılar gibi taklit edilmesi daha zor olan detaylara dikkat ederek kendilerini dolandırıcılardan daha iyi koruyabilecekleri belirtiliyor.