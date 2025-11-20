Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Bu arada Roof'un Lookman'la ilgilenen temsilci menajeri Nabile Hakimi milli arada İstanbul'a geldi. Galatasaray'la bir görüşme yaptı. Fenerbahçe ile bir görüşme yapıp yapmadığı ise bilinmiyor. Ancak Roof'a geçen yıl Kasım ayında geçen Gorekzta ile farklı bir menajer ilgileniyor. Yine de şirketi adına bir temas sağlanmış olması ihtimali yüksek.