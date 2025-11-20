  • İSTANBUL
Spor
Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Leon Goretzka ile Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco bir görüşme gerçekleştirdi. Alman yıldız kendisini keşfeden sarı-lacivertlilerin hocasına 'şimdi olmaz' dedi. Buna rağmen Saddettin Saran, Devin Özek'ten Alman yıldızın peşini bırakmamasını istedi. Ocak ayında işin bitirilmesi için menajeri ile bir görüşme yapması talimatı verdi.

#1
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Fenerbahçe'de Saadettin Saran yönetimi 1.5 yıldır konuşulan 8 numara transferini Ocak ayında tamamlayacak gibi duruyor. Fotospor tam 1 ay önce Leon Goretzka'nın transferini şu başlıkla gündeme getirdi: Tedesco, Saran'a Bayern'e gönderdiği yıldızı önerdi.

#2
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Altını da şu şekilde doldurdu:

#3
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

- Sadettin Saran'la sık sık görüşmeler yapan Domenico Tedesco, 8 numara için sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Bayern'de yedek kalmaya başlayan Leon Goretzka. Alman teknik adam Schalke'de geliştirip Bayern'e gönderdiği yıldız için zamanında, 'Zeki, son derece profesyonel, kalıpların dışında düşünüyor ve sosyal açıdan son derece duyarlı' dedi.

#4
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Gelen bilgilere göre ise Tedesco, Goretzka ile görüştü. Kendisiyle Fenerbahçe'de çalışmak istediğini anlattı. Ekonomik açından sarı-lacivertlilerin kendisine istediği teklifi sunabileceğini savundu.

#5
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Alman oyuncu ise teşekkür etti. Tedesco'ya "sezon sonu görüşelim" dedi. Alman Bild gazetesi de Tedesco ile Alman yıldızın görüşmesini şu şekilde sayfalarına taşıdı:

#6
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

- Leon Goretzka, Fenerbahçe ve Juventus'un ilgisine rağmen sezon ortasında Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor. Eski hocasını seviyor ama sezon ortasında ikna edilmesi zor görünüyor.

#7
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Goretzka'nın Bayern'den ayrılık için sezon sonunu işaret etmesine rağmen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Devin Özek'ten Alman yıldızın menajeri ile bir görüşme ayarlamasını istedi. Goretzka'nın menajeri ise aynı zamanda Ademola Lookman'ın da menajerliğini yapan Roof firması.

#8
Foto - Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...

Bu arada Roof'un Lookman'la ilgilenen temsilci menajeri Nabile Hakimi milli arada İstanbul'a geldi. Galatasaray'la bir görüşme yaptı. Fenerbahçe ile bir görüşme yapıp yapmadığı ise bilinmiyor. Ancak Roof'a geçen yıl Kasım ayında geçen Gorekzta ile farklı bir menajer ilgileniyor. Yine de şirketi adına bir temas sağlanmış olması ihtimali yüksek.

