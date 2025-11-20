Emrah Savcı Giriş Tarihi: Tarihi 8 numara hamlesi geliyor! Yok böyle bir girişim.. Tedesco, Süper Lig'in ayarını bozacak...
Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Leon Goretzka ile Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco bir görüşme gerçekleştirdi. Alman yıldız kendisini keşfeden sarı-lacivertlilerin hocasına 'şimdi olmaz' dedi. Buna rağmen Saddettin Saran, Devin Özek'ten Alman yıldızın peşini bırakmamasını istedi. Ocak ayında işin bitirilmesi için menajeri ile bir görüşme yapması talimatı verdi.