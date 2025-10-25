DHA Giriş Tarihi: Şişli'deki çocuk parkında panik anları
İstanbul'un göbeği olarak bilinen Şişli ilçesinde yokuştan kayan otomobil çocuk parkına girdi.
Kaza, Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Aralığı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla hızla yokuş aşağı savrularak Muhtar Şevket Katılmış Parkı'na girdi.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracından çıkamayan sürücünün yardımına mahalle sakinleri koştu.
Kazadan yara almadan kurtarılan sürücü, bir süre dinlendikten sonra evine gitti. Kaza sırasında parkta çocuk olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Otomobil ise çekici ile parktan kaldırıldı.
'KAZA SIRASINDA PARKTA KİMSE YOKTU' - Araç sürücüsüne yardım eden mahalle sakini Abdullah Eke, şunları söyledi:
"Biz burada bekliyorduk. Birden gaz sesi duyduk. Araba birden fırladı parka girdi. Arabanın içinden amcayı çıkardık. Sağlık durumu iyiydi. Sonra polisler geldi. Amca evine gitti. Parkın kenarında motosiklet vardı ona çarpmadı. Burada park var ama kaza sırasında kimse yoktu. Allah korumuş"
