  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Şişli'deki çocuk parkında panik anları

DHA Giriş Tarihi:
Şişli'deki çocuk parkında panik anları

İstanbul'un göbeği olarak bilinen Şişli ilçesinde yokuştan kayan otomobil çocuk parkına girdi.

#1
Foto - Şişli'deki çocuk parkında panik anları

Kaza, Mecidiyeköy Mahallesi Darcan Aralığı Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla hızla yokuş aşağı savrularak Muhtar Şevket Katılmış Parkı'na girdi.

#2
Foto - Şişli'deki çocuk parkında panik anları

İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracından çıkamayan sürücünün yardımına mahalle sakinleri koştu.

#3
Foto - Şişli'deki çocuk parkında panik anları

Kazadan yara almadan kurtarılan sürücü, bir süre dinlendikten sonra evine gitti. Kaza sırasında parkta çocuk olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Otomobil ise çekici ile parktan kaldırıldı.

#4
Foto - Şişli'deki çocuk parkında panik anları

'KAZA SIRASINDA PARKTA KİMSE YOKTU' - Araç sürücüsüne yardım eden mahalle sakini Abdullah Eke, şunları söyledi:

#5
Foto - Şişli'deki çocuk parkında panik anları

"Biz burada bekliyorduk. Birden gaz sesi duyduk. Araba birden fırladı parka girdi. Arabanın içinden amcayı çıkardık. Sağlık durumu iyiydi. Sonra polisler geldi. Amca evine gitti. Parkın kenarında motosiklet vardı ona çarpmadı. Burada park var ama kaza sırasında kimse yoktu. Allah korumuş"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"
Gündem

"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"

Karpowership, yüzer enerji santrali "Powership" projesiyle Afrika'da 8 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Şirketin, ek finansman gerekm..
TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki
Aktüel

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,..
Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları, hava sahasını ihlal etti
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları, hava sahasını ihlal etti

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Litvanya hava sahasını ihlal ettiği açıklandı.
Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin
Gündem

Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili uyarıda bulundu.
Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu
Gündem

Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, son bir ayda bir değil, iki değil, tam üç olası suikast girişiminden sağ çıktığını söyledi...
Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti
Siyaset

Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

Bugün mahkemenin mutlak butlan kararını reddetmesi üzerinde Kılıçdaroğlu cephesi istinafa gitmeye hazırlanıyor. Açıklama, Kılıçdaroğlu’nun y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23