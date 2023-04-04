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Hayat-Aktüel
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Şehirde zehir tacirlerine büyük darbe

2023-04-04 16:39:01
Şehirde zehir tacirlerine büyük darbe

Sivas’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Foto - Şehirde zehir tacirlerine büyük darbe

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

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Foto - Şehirde zehir tacirlerine büyük darbe

Ekiplerin yaptığı operasyonda 393,78 gram Metamfetamin, 1.104 adet Sentetik Eczane Hap maddesi, 33,61 gram kokain maddesi, 25 adet Ecstacy maddesi, 0,96 gram Toz Esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca,39 adet fişek ele geçirildi.

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Foto - Şehirde zehir tacirlerine büyük darbe

Operasyonda yakalanan 14 şahıstan 12’sive aranan bir şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anne ve babaların narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları gerektiği ifade edildi.

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