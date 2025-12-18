Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

- Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi; deneyimli bir santrfor, dünya futbolunda aklınıza gelebilecek en ölümcül forvetlerden biri. O geldiğinde kulüp yöneticisine gidip konuştum. 'Kalmak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum.' Hâlâ zamanım olduğunu biliyordum, bu yüzden öğrenmek istedim. Fotospor'a göre; Antrenmanlara başladığımızda, bu adamı izliyordum... Şaşkına döndüm. Mario Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı.