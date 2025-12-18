Emrah Savcı Giriş Tarihi: Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...
Mario Gomez, Victor Osimhen’i zamanında Beşiktaş'a önerdi. Ancak o dönemde siyah-beyazlı yönetim 21 yaşındaki Nijeryalıyı 3.5 milyon Euro yatırım yapmak yerine parayı Kevin Prince Boateng'e yatırdı. Henüz kariyerinin başında olan Nijeryalı, Wolfsburg'ta sadece 16 maçta oynadı. Ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Belçika’nın Charleroi takımına önce kiralandı, ardından satıldı.