Spor
10
Yeniakit Publisher
Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Mario Gomez, Victor Osimhen’i zamanında Beşiktaş'a önerdi. Ancak o dönemde siyah-beyazlı yönetim 21 yaşındaki Nijeryalıyı 3.5 milyon Euro yatırım yapmak yerine parayı Kevin Prince Boateng'e yatırdı. Henüz kariyerinin başında olan Nijeryalı, Wolfsburg'ta sadece 16 maçta oynadı. Ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Belçika’nın Charleroi takımına önce kiralandı, ardından satıldı.

#1
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Mario Gomez, Galatasaray formasıyla iyi iş çıkaran Victor Osimhen'i Wolfsburg döneminde Beşiktaş'a önerdi.

#2
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Ancak o dönemde siyah-beyazlı yönetim 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya 3.5 milyon Euro yatırım yapmak yerine aynı parayı Kevin Prince Boateng'i yarım sezon için yatırdı.

#3
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Osimhen, 2019 yılının Ocak ayında Almanya'nın Wolfsburg takımında oynuyordu. Henüz kariyerinin başındaydı. , Bundesliga ekibinde sadece 16 maçta görev aldı. Ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Bu verimsiz dönemin ardından Belçika'nın Charleroi takımına önce kiralandı, ardından satıldı.

#4
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Bu süreçte, Wolfsburg'da Osimhen ile antrenman yapan Mario Gomez, eski takımı Beşiktaş'a tavsiyede bulundu. Ancak o dönemdeki yönetim, kadroda Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir olduğu gerekçesiyle Osimhen'e sıcak bakmadı.

#5
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Osimhen, 2019 yılının Ocak ayında Almanya'nın Wolfsburg takımında oynuyordu. Henüz kariyerinin başındaydı. , Bundesliga ekibinde sadece 16 maçta görev aldı. Ne gol ne de asist katkısı yapabildi. Bu verimsiz dönemin ardından Belçika’nın Charleroi takımına önce kiralandı, ardından satıldı.

#6
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Bu süreçte, Wolfsburg'da Osimhen ile antrenman yapan Mario Gomez, eski takımı Beşiktaş'a tavsiyede bulundu. Ancak o dönemdeki yönetim, kadroda Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir olduğu gerekçesiyle Osimhen'e sıcak bakmadı.

#7
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Beşiktaş'ın Osimhen için harcamadığı 3.5 milyon euro'luk transfer bütçesi, daha sonra Prince Boateng transferinde kullanıldı. Osimhen'i ucuza almak yerine, o dönem Boateng'e yarım sezon için aynı para ödendi.

#8
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

Osimhen o dönem Wolfsburg'da kalma isteğinin arkasında yatan ismin Mario Gomez olduğunu bizzat itiraf etti.

#9
Foto - Osimhen 3.5 milyon euro'ya bakın kime önerilmiş! Şaka değil gerçek! Hiç kimse bunu beklemiyordu işte...

- Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi; deneyimli bir santrfor, dünya futbolunda aklınıza gelebilecek en ölümcül forvetlerden biri. O geldiğinde kulüp yöneticisine gidip konuştum. 'Kalmak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum.' Hâlâ zamanım olduğunu biliyordum, bu yüzden öğrenmek istedim. Fotospor'a göre; Antrenmanlara başladığımızda, bu adamı izliyordum... Şaşkına döndüm. Mario Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
