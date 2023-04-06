2023-04-06 00:07:25 Ocakta unutulan süt evi yaktı, faciadan dönüldü
Burdur’da bir evde ocakta unutulan süt yangına sebep oldu.
Burdur’da bir evde ocakta unutulan süt yangına sebep oldu.
Çıkan yangında mutfakta maddi hasar oluşurken alevlerin mutfak tüpüne ulaşmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Alınan bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi Kümeevler 1. Sokak’ta Ali Akın’a ait müstakil evde meydana geldi.
Ocakta unutulan süt tenceresinin alevalıp mutfak dolabına sıçraması sonucu yangın çıktı.
Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev sahibi ve komşuları yangını söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23