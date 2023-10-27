2023-10-27 19:39:34 Moskova beyaza büründü
Rusya’nın başkenti Moskova da geceden itibaren yer yer etkili olan ve akşam saatlerde kar fırtınasına dönüşen kar yağışı tarihi Kızıl Meydanı beyaza bürüdü.
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Rusya’nın başkenti Moskova da geceden itibaren yer yer etkili olan ve akşam saatlerde kar fırtınasına dönüşen kar yağışı tarihi Kızıl Meydanı beyaza bürüdü.
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