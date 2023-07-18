Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 33°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 30°C Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 29°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 30°C Az bulutlu SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 25°C Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu ve açık