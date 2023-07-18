  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok eden gelişme! Galatasaray’ı sallayacak iddia… Alıp alıp dönüyorlar!

Türkiye'yi sallayacak iddia! Şu ana kadar yapılan en büyük ihracat olabilir... 4.4 milyar dolara 834 tane...

Orası dünyanın en sıcak yeri! Adı ölüm vadisi

Elma dilim patates yaparken deneyin! Ne dibine yapışıyor ne yağ çekiyor

Ronaldo'nun sözleri ortalığı karıştırdı: Suudi Arabistan, Türkiye'yi geçer

Şok eden gelişme! Türkiye'deki birçok AVM'yi yapan gayrimenkul devinin iflası istendi

BEDAŞ'tan peş peşe uyarı! Saat verildi... İstanbul elektriksiz kalacak!

Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

İstanbullular dikkat! Birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak…

Dolar ve euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! 'Çok ucuz' deyip alıp alıp dönüyorlar
Gündem
6
Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

2023-07-18 08:18:43
Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

Meteoroloji'nin son dakika yaptığı açıklamaya göre yarından itibaren yurdumuz yeni bir aşırı sıcak dalgasına girecek. Bugün 2-4 derece mevsim normalleri üzerinde olacak sıcak hava yarın 5 derece daha yükselecek. Bugün 31 derece olan İstanbul 35 bugün 32 derece olan, Ankara 36, İzmir 37, Antalya 41 dereceyi görecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

#1
Foto - Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

MARMARA'DA SICAKLIK YÜKSELECEK Meteoroloji'nin son dakika yaptığı açıklamaya göre yarından itibaren yurdumuz yeni bir aşırı sıcak dalgasına girecek. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada 19 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-35, Edirne’de 38-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 33-36, Kocaeli’de 37-39, Sakarya’da 35-37, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

EGE'DE SICAK HAVA 24 TEMMUZ'A KADAR ETKİLİ OLACAK Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkıp, 24 Temmuz'a kadar etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 24 Temmuz'a kadar artarak devam edeceğini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle: İzmir 37-38, Aydın 42-44, Çanakkale 34-40, Balıkesir 33-39, Manisa ise 39-43 derece. Meteoroloji yetkilileri, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

#3
Foto - Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

18 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık

#5
Foto - Meteoroloji alarm verdi... Sıcağa 5 derece daha eklendi

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 33°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 30°C Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 29°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 30°C Az bulutlu SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu TOKAT °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 25°C Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 38°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu ve açık

Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'
Dünya

Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'

Rusya’nın Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından dünyadan peş peşe tepkiler de yükseldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von d..
Uzman isim sivrisinek ısırıkları ile ilgili dikkat çeken tavsiyelerde bulundu! Kızarık yaralar şeklinde olacak
Sağlık

Uzman isim sivrisinek ısırıkları ile ilgili dikkat çeken tavsiyelerde bulundu! Kızarık yaralar şeklinde olacak

Uzmanından sivrisinek ısırıkları ile ilgili tavsiyeler! Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak,..
Prens Muhammed bin Selman Togg'un direksiyonuna geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı
Gündem

Prens Muhammed bin Selman Togg'un direksiyonuna geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Görü..
Yeniden Refah Partisi'nde beklenmedik istifa! 'Yanılmışım' diyerek duyurdu
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde beklenmedik istifa! 'Yanılmışım' diyerek duyurdu

Yeniden Refah Partili Serhat Fındık "Milletimizi temsil ettiğimizi düşünmüştüm, yanılmışım" diyerek partisinden istifa etti.
NATO harekete geçti: Kosova'nın Türk yapımı Milli Bayraktar SİHA'ları almasına tepki gösterdi
Gündem

NATO harekete geçti: Kosova'nın Türk yapımı Milli Bayraktar SİHA'ları almasına tepki gösterdi

NATO, Kosova'nın Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları almasına tepki mesajı: Yapılan açıklamada Kosova'nın hava sahasından KFOR'un sorumlu olduğu..
Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!
Dünya

Irak'ta Şii yönetim Sünnilere ait Osmanlı'dan kalma 300 yıllık camiyi yıktı!

Irak'ın güneyindeki Basra'da Sünnilere ait 3 asırlık bir caminin İran destekli Şii yönetim tarafından yıkıldığı bildirildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23