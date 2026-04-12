  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündeme oturan o isim hamlesi 'helal olsun' dedirtecek.. Daha imza atalı 1 yıl bile olamamıştı Bir anda yükselmeye başladı! Endonezya’da sıra dışı olay Dünyanın en iyi 15 stoperi belli oldu! Bakın ilk sırada hangi isim var Komşu değil, canavar! 85 yaşındaki kadının boğazına bıçak dayayıp bileziğini çaldı! Bağırsak sağlığını tehdit eden baharın gizli tehlikeleri: İşte onlar alarm belirtileri... Sinsice baskı yapıyorlar Bakan Uraloğlu’ndan Antalya Havalimanı açıklaması! 3 milyonu geçti Bu nasıl iş böyle: İleri değil geri gidiyor: Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif şoku Doların tahtı sallanıyor! 30 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ta herşey gelecek sezona bağlı! Sergen Yalçın'ın kredisi mukavelesinde yazıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti

CHP’li Bolu Belediyesi’ne bağlı BOLSEV Vakfı’ndaki yolsuzluk skandalı, dindar vatandaşların inançlarını hedef alan iğrenç bir itirafla patlak verdi. ‘Kurban dolandırıcılığı’ suçlamasıyla tutuklanan Vakıf Başkanı Ali Sarıyıldız, savcılık ifadesinde kan donduran gerçeği itiraf etti: ‘Amacımız kurban kesmek değildi, topladığımız paralarla tek bir kurban bile almadık.’ İcbar suretiyle irtikap suçundan tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve meclis üyeleriyle birlikte, Bolu’da kurulan bu kirli çark tamamen deşifre oldu.

3
#1
Foto - Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti

Vakıf soruşturması kapsamında derinleşen operasyonda, altı nisan tarihinde tutuklanan BOLSEV Başkanı Ali Sarıyıldız’ın itirafları, CHP’li belediye yönetiminin halkın kutsallarını nasıl birer ranta dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. Sarıyıldız, iki bin yirmi beş yılındaki Kurban Bayramı öncesinde bizzat Tanju Özcan’dan talimat aldıklarını belirterek, belediye ilanlarıyla toplanan bağışların amacının asla ibadet olmadığını tescilledi.

#2
Foto - Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti

"Kurban dolandırıcılığı" iddiasıyla gözaltına alınan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "Amacımız kurban alıp kesmek değildi. Bu paralarla herhangi bir kurban alımı yapmadık." dedi. CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında "Kurban dolandırıcılığı" iddiasıyla gözaltına alınan, aynı zamanda BOLSEV Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir önceki gün 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklandı.

#3
Foto - Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti

Sabah’ta yer alan habere göre, Vakıf soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan ve geçen 6 Nisan'da tutuklanan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ile 3 Mart'ta tutuklanan Tanju Özcan hakkında da ikinci kez tutuklama kararı verildi.

#4
Foto - Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti

Şüphelilerin savcılık ifadelerine SABAH ulaştı. İfadesinde itiraflarda bulunan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "2025'teki Kurban Bayramı'ndan önce Tanju Özcan'ın telefonla arayarak belediyenin kurban yardımı için ilana çıktığını, bizim de vakıf olarak bağış toplamamız gerektiğini söyledi.

#5
Foto - Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti

Yönetim kurulu üyeleri Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir ile vakıf binasında toplanıp bu konuda ilana çıktık. Amacımız kurban alıp kesmek değildi. Öğrencilere burs vermekti. Bu paralarla herhangi bir kurban alımı yapmadık" dedi. Tanju Özcan ise "Bana bu soruyu aniden sorduğunuz için bazı konuları hatırlamıyor olabilirim" dedi. Aydan Özdemir, "Hiçbir toplantıda kurban bağışı gündemi oluşmadı" derken, Leyla Beykoz ise "Vakıf olarak kurban bağışı yapılması konusunda bir karar almadık" iddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

İslam karşıtı bu zihniyete kurban verenler kendilerine yapılan muameleye mustahakttir

SUAT

chp li bir belediyeden para ile bile olsa dini bir hizmet bekleyenin saf olmasından daha uygunu akıl sağlığı yerinde değildir
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23