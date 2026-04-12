Kurban bağışı dediler, ceplerini doldurdular: CHP’li Tanju Özcan ve avanelerinin kirli tezgahı! Vakıf Başkanı her şeyi bir bir itiraf etti
CHP’li Bolu Belediyesi’ne bağlı BOLSEV Vakfı’ndaki yolsuzluk skandalı, dindar vatandaşların inançlarını hedef alan iğrenç bir itirafla patlak verdi. ‘Kurban dolandırıcılığı’ suçlamasıyla tutuklanan Vakıf Başkanı Ali Sarıyıldız, savcılık ifadesinde kan donduran gerçeği itiraf etti: ‘Amacımız kurban kesmek değildi, topladığımız paralarla tek bir kurban bile almadık.’ İcbar suretiyle irtikap suçundan tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve meclis üyeleriyle birlikte, Bolu’da kurulan bu kirli çark tamamen deşifre oldu.