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Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

2023-07-17 14:20:43
Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

Küresel ısınmanın etkileriyle beraber dünyanın neredeyse dört bir yanında yüksek sıcaklıklar görülmeye başlandı. Ülkemiz de sıcaklıklardan nasibini alırken özellikle en sıcak illerimiz olan Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Gaziantep ve İstanbul’ a araştırmacılardan uyarı geldi. Araştırmacılar ağustosun ilk yarısından sonuna kadar hava sıcaklığındaki rekor yükselişle sıcağa bağlı can kayıplarında artış yaşanabileceğini vurgulayarak herkesin evde kalmasını önerdi.

#1
Foto - Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

Dünyamızda görülen küresel ısınma her ülkeye hemen hemen etki etmeye başladı. Belirli ülkelerde artışlar büyük oranda gözlemlenirken Türkiye’de bu sıcaklıklardan nasibini aldı.  Sıcaklığın artması, deniz seviyelerinin yükselmesi, ekosistemlerin bozulması, su kaynaklarının azalması ve ortaya çıkan sağlık sorunları, iklim krizinin çevre ve insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne sermeye başladı. 

#2
Foto - Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

Ülkelerin ve kıtaların sıcaklık değerleri toplanarak elde edilen küresel hava sıcaklığı, iklim krizi ile son yılların zirvesine ulaşıyor. Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) verilerine göre, 2023-2027 arasında küresel hava sıcaklığının, en az bir kez, sanayi devrimi öncesi sıcaklık seviyelerini 1,5 derece aşma olasılığı yüzde 66 olarak hesaplanıyor. Küresel sıcaklığın gelecek 5 yıl içinde El Nino iklim modeliyle rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Ülkemiz de sıcaklıklardan nasibini alırken özellikle en sıcak illerimiz olan Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Gaziantep ve İstanbul’ a araştırmacılardan uyarı geldi. 

#3
Foto - Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

Araştırmacılar ağustos ayının ilk yarısından sonuna kadar hava sıcaklığındaki rekor yükselişler nedeniyle sıcağa bağlı can kayıplarında artış yaşanabileceğini vurgulayarak herkesin evde kalmasını önerdi.  Küresel hava sıcaklıklarında ardı ardına yaşanan rekorların süreceğini dile getiren Kurnaz şu bilgileri verdi: "4 Temmuz'un sıcaklığı 17,18 dereceydi. İki gün üst üste rekor tazelendi. Yarın daha da yüksek olur mu? Muhtemelen olur ama kabaca şunu söylemek mümkün, ağustos ayının ilk yarısının sonuna kadar her gün yeni bir rekor beklenebilir. Bu da ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık 10-15 rekor kırılacağı anlamına gelmektedir." 

#4
Foto - Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

Kurnaz, artan hava sıcaklığında en büyük zararı, belli bir sıcaklık, nem ve yağış dengesine ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin görebileceğini, iklim değişikliğinin sadece Türkiye’de değil dünya genelinde tarım sektörünü tehdit ettiğini bildirdi. İklim değişikliği nedeniyle Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi belli başlı bölgelerin, dünyanın geri kalanına göre daha fazla ısındığını anlatan Kurnaz, şöyle devam etti: "Bundan dolayı orada artık insan dayanıklılığının üstüne çıkacak sıcaklıklar oluşmaya başlayacak. Bu da açıkçası, insanlar düşüp ölecek demek ve bu rakamlar 100-200 veya 1000 kişiyi değil, milyonlarca insanı kapsayacak. Burada milyonlarca kişinin sıcaktan ölmesinden bahsediyoruz. 

#5
Foto - Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

Tüm bunlar bir sonraki adımda bu insanların göç etmesine yol açacaktır. Göç yolları da Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) gibi yollardan geçtiği için sadece orada olan orada kalmayacak, yakın zamanda bütün dünyaya yayılan problemler yaşamaya başlayacağız." Kurnaz, dünya genelinde rekor sıcaklıklara ulaşılmasıyla, aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarında büyük bir patlama yaşanabileceği konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Büyük bir kısmı Fransa'nın başkenti Paris'te olmak üzere Avrupa'da 2003 yılında 35 bin kişinin aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurnaz, ilerleyen günlerde yaşanabilecek ölümlerin normal hale gelebileceğini ve bu sayının milyonları bulabileceğini sözlerine ekledi. 

#6
Foto - Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var

Küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması için fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi gerektiğine değinen Kurnaz, sözlerini, "Önlemler iki tarafta değerlendirilebilir. Bunun daha kötüye gitmesini engellemek mümkün ama artık geriye döndürmek mümkün değil. Ne önlem alırsak alalım, ne yaptıysak o. Bu problemin nedeni kömür, petrol ve doğal gaz yakmamız. Bunları yakmayı bırakacak olursak en azından durdurma şansımız olur ama o yönde de hiçbir iyileşme yok dünyada." diyerek tamamladı. 

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