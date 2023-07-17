2023-07-17 14:20:43 Korkunç tarih verildi! Ölümler başlayacak! Aralarında Türkiye de var
Küresel ısınmanın etkileriyle beraber dünyanın neredeyse dört bir yanında yüksek sıcaklıklar görülmeye başlandı. Ülkemiz de sıcaklıklardan nasibini alırken özellikle en sıcak illerimiz olan Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Gaziantep ve İstanbul’ a araştırmacılardan uyarı geldi. Araştırmacılar ağustosun ilk yarısından sonuna kadar hava sıcaklığındaki rekor yükselişle sıcağa bağlı can kayıplarında artış yaşanabileceğini vurgulayarak herkesin evde kalmasını önerdi.