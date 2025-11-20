Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Budrys, "Daha iyi işbirliği için büyük fırsatlar görüyorum. Avrupa’da savunma sanayimizi diğerlerine kapatmamalıyız. Tarihin bu döneminde, Avrupa’da savunma sanayi alanında devlet korumacılığını uygulamaya devam edersek, kaybederiz. Ve bu, göze alamayacağımız bir şey." diye konuştu. Budrys, güvenlik alanında sınamalara yanıt verebilmek, Rusya kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla AB’nin NATO ile daha yakın işbirliğine gitmesinin şart olduğunun altını çizdi. AB'nin savunma yeteneklerini artırma çabalarının NATO'ya bir alternatif olarak değil, İttifak içindeki Avrupa ayağını güçlendirmenin bir yolu olarak tasarlandığına işaret eden Budrys "Avrupa'nın daha fazlasını yapması gerekiyor. Amerikalı dostlarımız ve müttefiklerimiz de bize bunu söylüyor. Tüm bu fikirlerin, NATO ile çeliştiğini düşünmüyorum. Bunlar tamamlayıcı nitelikte ve NATO ile uyumlu." ifadelerini kullandı.