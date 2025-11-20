  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Ne yaptılarsa olmadı! Artık başka çare kalmadı: Ülkenin başkenti değişiyor

Yeni BMW iX3 batarya rekoru kırdı: Alman otomobil üreticisi piyasayı altüst etti! Rakiplere karşı adeta savaş açtığını ilan etti

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye Arjantin'den transfer mi geliyor? Müthiş gelişme...

İstanbul'da organik yaşam! Stresten uzak köy hayatı yaşıyorlar

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye saldırmak için 19 tane savaş helikopteri alıyorlar

Acilen başladılar: Galatasaray'dan Robinho Jr. hamlesi! Transferde rakip Chelsea

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze'de soykırım devam ediyor

Sular çekilince böyle oldu! Tuz Gölü, Pamukkale travertenlerini andırdı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Türkiye'nin savunma programına katılımı konusundaki tutumlarını kamuoyuna açıkladı.

2
#1
Foto - Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Avrupa Birliği'nin (AB) artan güvenlik tehditlerine karşı koymak için Türkiye ile savunma alanında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Budrys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB üyelerinin son yıllarda savunma harcamalarını artırdığını ancak Ukrayna'da devam eden savaş ve Avrupa güvenliğine yönelik artan tehditler nedeniyle kapasitelerinin yetersiz kaldığını belirtti.

#3
Foto - Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Türkiye ve Türk savunma şirketlerinin bu tür program ve girişimlere dahil edilmesini desteklediğini vurgulayan Budrys, şöyle devam etti: Kapsayıcı olmalı. Şu anda güvenlik ve savunma ortaklarının SAFE programının bir parçası olmasını sağlayan bir tanımımız var, bu şekilde bunu genişletmemiz gerekiyor. Savunma konularında NATO müttefiklerimiz, İngiltere, Norveç ve Türkiye ile ve savunma sanayisiyle işbirliği yapmamız gerekiyor. Savunma sanayimizin kapasitesi mevcut talebi karşılamıyor. Türkiye, bizim müttefikimizdir. Zaten savunma planlamamızın dışında başka bir ülkeden bahsetmiyoruz. Gerekirse birlikte nasıl mücadelede savaşacağımızı planlıyoruz. Onları diğer ortaklarımızdan nasıl ayırabiliriz?

#4
Foto - Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Budrys, Türkiye'ye NATO'nun doğu kanadındaki hava sahasının güvenliğini sağlamadaki rolü, İttifakın bölgedeki hava polisliği ve gözetleme faaliyetleri için uçak konuşlandırması dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin bir süre önce bölgeye bir AWACS radar uçağı konuşlandırmasına da atıfta bulunan Budrys, "Türkiye'ye ve ülkenizin liderlerine, gösterilen dayanışma ve yardım için gerçekten minnettarım." dedi.

#5
Foto - Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

İstihbarat ve güvenlik alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Budrys, AB'nin son zamanlarda savunma kapasitelerini geliştirmede önemli ilerleme kaydettiğini ancak yalnızca askeri harcamaları artırmanın tüm sorunları çözmediğini söyledi. Budrys, askeri malzeme ve silahların daha hızlı tedarik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, AB’deki mevcut üretim kapasitelerinin ve tedarik sistemlerinin bu talebi karşılayamayacağını belirtti. "Bu soruna çözüm için cevap müttefiklerimizdir." diyen Budrys, AB üyelerinin, ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendirerek hedeflerine daha etkili şekilde ulaşabileceklerini dile getirdi.

#6
Foto - Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Budrys, "Daha iyi işbirliği için büyük fırsatlar görüyorum. Avrupa’da savunma sanayimizi diğerlerine kapatmamalıyız. Tarihin bu döneminde, Avrupa’da savunma sanayi alanında devlet korumacılığını uygulamaya devam edersek, kaybederiz. Ve bu, göze alamayacağımız bir şey." diye konuştu. Budrys, güvenlik alanında sınamalara yanıt verebilmek, Rusya kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla AB’nin NATO ile daha yakın işbirliğine gitmesinin şart olduğunun altını çizdi. AB'nin savunma yeteneklerini artırma çabalarının NATO'ya bir alternatif olarak değil, İttifak içindeki Avrupa ayağını güçlendirmenin bir yolu olarak tasarlandığına işaret eden Budrys "Avrupa'nın daha fazlasını yapması gerekiyor. Amerikalı dostlarımız ve müttefiklerimiz de bize bunu söylüyor. Tüm bu fikirlerin, NATO ile çeliştiğini düşünmüyorum. Bunlar tamamlayıcı nitelikte ve NATO ile uyumlu." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Kestutis Budrys ülkesinin kararını duyurdu: Türkiye'ye kapıyı kapatırsak kaybederiz

Litvanyalı Bakan, "Bölgede caydırıcılığı temin etmek için ihtiyacımız olan etkili ve doğru şeyin, bölgede varlığımızı güçlendirmek olduğu bir kez daha görüldü. Daha güçlü bir varlık göstererek, olası hadiselerin önüne geçmiş oluyoruz. Türk hava kuvvetlerinin, Baltık ülkelerinde görev yaptığı o dönemden sonra İHA'larla ilgili hadiseler önemli ölçüde azaldı. Ve bu iyi bir şey." şeklinde konuştu. AB, bu yıl savunma hazırlığını artırmak ve savunma sanayi kapasitesini önemli yatırımlarla güçlendirmek için yeni girişimler başlattı. Bu girişimler arasında mayısta başlatılan ve üye devletlerin ortak tedarik çabaları yoluyla savunma kapasitelerini genişletmelerini desteklemek üzere tasarlanmış 150 milyar avroluk (174 milyar dolar) bir finansman mekanizması olan Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) de yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nurettin örnek

Batı bu zamana kadar kapılarında bizi bekletti,bize hep ambargo uyguladı,teröru destekleyip ekonomimizi bu hale getirdiler yüzbinlere yaklaşan insanımızın katline sebep oldular,şimdi rus korkusu sardı,bizim savunma sanayindeki yükselişimizi gördüler,bize yaklaşarak jandarmalık yaptırmak,yine askerimizin ölümünü istiyorlar,kendi conilerinin ve hanslarının ölmesini engelleyecekler.onların oyunlarına ve hilelerine kendi askerimizi heba etmiyelim

Burak

Kimse endişe etmesin, o parayı bize seve seve verecekler. Avrupa’nın en modern ve en büyük ordusu biziz. Türkiye olmadan kendilerini 2 gün savunamazlar. Avrupalının olayı bu zaten. İş yapmayı bilmez, ama parası vardır, önce mırın kırın eder ama sonunda paşalar gibi ödemeleri yaparlar. Suriyelileri hatırlayın, önce bizsiz çözüm aradılar, olmayınca siz bakın deyip milyarlarca Euro ödediler. Türkiye bu kaostan da eli güçlü çıkacaktır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu
Ekonomi

Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı kritik toplantı öncesi uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. ..
1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı
Gündem

1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı

Hollanda’da COA’da görevli Müslüman bir çalışan, tokalaşmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mahkeme, işverenin 34 bin euro (1 milyon 666 bi..
Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?
Dünya

Bu köprü tam 2 saatte geçiliyor: İşte dünyanın en devasa köprüsü! Neden bu kadar uzun yapıldı?

Çin’de yer alan Danyang–Kunshan Büyük Köprüsü, bir ucundan diğerine gidilmesi tam 2 saat süren devasa uzunluğuyla dünya rekorlarını alt üst ..
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Hindistan’ın yerli üretimi HAL Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow’da gösteri uçuşu sırasında yere çakılarak düştü. Pilotun hayatını kaybettiği..
Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23