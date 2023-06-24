Kimlik numaranızı ezberleme şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle ezberliyorsanız IQ'nuz çok yüksek

2+2+2+2+2+1 ezberleme şekli dilbilimsel ve matematiksel zekaya işaret edebilir. Bu insanlar dil ve sözcükleri kullanma yetenekleriyle öne çıkabilirler. Yazma, konuşma ve tartışma gibi etkinliklerde başarılı olabilirler. Ayrıca, matematiksel düşünce becerileri de gelişmiş olabilir. 2+2+2+2+3 ezberleme şekli analitik zekaya işaret edebilir. Bu insanlar matematiksel işlemlerde başarılı olabilir, mantıksal örüntüleri çözmede becerikli olabilirler. IQ testlerinde iyi performans gösterebilirler. 3+3+3+2 ezberleme şekli müzikal ve dilbilimsel zekaya işaret edebilir. Bu insanlar müzikle ilgili yetenekleri olan, ritimleri ve sesleri iyi algılayabilen kişiler olabilirler. Aynı zamanda kendilerini ifade etme konusunda da başarılı olabilirler.