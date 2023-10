Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip olan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor. Birbirinden farklı ağaç türlerini içerisinde barındıran Karagöl Tabiat Parkı, başkent sakinleri ile Çubuk'un ziyaretçilerinin ilk duraklarından birisi konumunda. Sarının her tonuyla çok etkileyici görüntülere sebep olan Karagöl’de çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.