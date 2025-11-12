  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza

IHA Giriş Tarihi:
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

#1
Foto - İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

#2
Foto - İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

#3
Foto - İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza

Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.

#4
Foto - İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza

Kaza yerinden görüntüler...

#5
Foto - İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza



