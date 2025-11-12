IHA Giriş Tarihi: İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.
Kaza yerinden görüntüler...
