  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

2023-06-21 11:36:48
İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

Büyükçekmece’de 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile denizi arasındaki Büyükçekmece Barajı’nın suyu tutan ve dolgu olarak yapılan gövdesi muhtemel büyük İstanbul Depremi’nde uzmanlara göre risk altında. Konuyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilgili raporların sunulduğunu ifade ederek, “20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atar süpürür” dedi.

#1
Foto - İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

Kahramanmaraş Merkezli 2 büyük depremin ardından gündeme yeniden muhtemel büyük İstanbul depremi geldi. Büyük İstanbul depremi ile ilgili birçok senaryodan bahsedilirken barajların depreme dayanıklılığı da bir kez daha konuşuldu. Birçok uzman tarafından 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile Deniz arasında bulunan Büyükçekmece Barajı’nın da risk altında olduğu söylenildi.

#2
Foto - İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

Gövde sistemi ile suların tutulduğu dolgu alanın da yeniden elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuyla ilgili açıklamalar da bulunarak 2 yıl önce söz konusu alanla ilgili raporlar hazırlandığını ve ilgili yerlere verildiğini çalışmaların ise ihale sürecinde olduğunu öğrendiklerini belirtti.

#3
Foto - İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

"Barajı’nın gövde seddesinin de emniyete alınması açısından seri toplantılar yapıldı" Büyükçekmece Gölü’nün ve barajının öneminden bahseden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Baraj olduktan sonra baraj ile birlikte tehditlerimizde oluşmuştur.

#4
Foto - İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

Bu da 7.5, 8 şiddetinde bir deprem ile karşı karşıya kalındığı taktir de risk oluşturur. İlk defa Türkiye’de bir barajda bu tip gövde, dolgu şeddeli bir baraj yapılmıştı. Üstünde bulunduğumu suyu tutan bu gövde dolgu olarak yapılmıştır. Bu nedenle İstanbul’da depreme karşı yapılmakta olan çalışmalara ilave olarak Büyükçekmece Barajı’nın gövde seddesinin de emniyete alınması açısından seri toplantılar yapılmış, jeo teknik raporlar hazırlanmış ve DSİ Bölge Müdürlüğü, Müdürlüğüne bunlar gönderilmiştir” dedi.

#5
Foto - İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

"Baraj deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte" Depremle birlikte riskin her zaman olacağını da ifade eden Başkan Akgün, “Depremin büyüklüğünü bilemediğimiz için her zaman için risk vardır.

#6
Foto - İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

Biz 11 Şubat 2021’de bu barajın gövdesi ile ilgili jeo teknik raporu DSİ, İBB ve ilgili yerlere gönderdik takibini de yapıyoruz. Büyük bir depremde bu gövde de bir yarılma olursa Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atarak süpürür. Birçok çalışmalar yapıldı bize gövdenin deniz tarafında yapılan kazık sistemi ile ilgili iyileştirilme hakkında bilgiler verildi ve ihale aşamasına gelindiği bildirildi.

#7
Foto - İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

Şu anda henüz bir çalışma başlamadı. Allah korusun büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

'Doları hemen bırakın' diyen Necmettin Batırel'den Perşembe günü için şok sözler
Ekonomi

'Doları hemen bırakın' diyen Necmettin Batırel'den Perşembe günü için şok sözler

Doların sürekli olarak düşeceğini ifade eden ekonomist Necmettin Batırel'den "Merkez Bankasının brüt rezervleri 1 haftada 3 milyar dolar art..
İstanbul'da iğrendiren görüntüler
Yaşam

İstanbul'da iğrendiren görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan bir görüntüde, İstanbul'da bir kişinin, yol kenarında sergilediği hoş olmayan tavır büyük tepki çek..
Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanmaya başladı
Ekonomi

Almanlardan şaşırtan Türkiye kararı! Uçaklar peş peşe havalanmaya başladı

Almanya’dan yurtdışına havayolu ile yapılan seyahatlerde, Türkiye 2 milyon yolcu ile ikinci sırada yer aldı.
Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler
Ekonomi

Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler

Türkiye, Ruslara vize uygulaması yapmazken Moskova yönetiminin Türklere vize zorunluluğunda bulunması tepki gören bir uygulama olarak dikkat..
MİT PKK'lıları vurdu HDP ses verdi
Gündem

MİT PKK'lıları vurdu HDP ses verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzey doğusunda, Türkiye sınırında yer alan Kamışlı'da SİHA ile terör örgütü PKK/YPG'ye bir dar..
Türk çay devi sektörü bıraktı! Hisselerini ABD'li şirkete sattı
Ekonomi

Türk çay devi sektörü bıraktı! Hisselerini ABD'li şirkete sattı

Kahve devi Jacobs'un Türk ortaklarından olan ve Ofçay'ın eski sahiplerinden Kasap ailesi hisselerini satma kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23