2023-06-23 15:59:41 İş mi yok yoksa çalışmak isteyen mi? Böyle iş görüşmesi görülmedi
Nevşehir il genelinde iş arayan vatandaşlar için, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde 15 firmanın katıldığı toplu iş görüşmesi programı düzenledi. İş görüşmesine gelen adaylar önce öz geçmişlerinin yer aldığı formu dolduruyor. Daha sonra işveren temsilcileri ve insan kaynakları uzmanları ile bire bir görüşebiliyor. Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kapadokya bölgesinde bulunan 15 Turizm ve Oteller Firmalarının elemen ihtiyaç listesini çıkarttı.