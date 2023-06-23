İş mi yok yoksa çalışmak isteyen mi? Böyle iş görüşmesi görülmedi

Tespit edilen toplam 7 bin 211 iş arayana Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğü tarafından mesaj gönderilerek görüşmeye davet edildi. Görüşmeye gelen kişiler Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Toplu İş Görüşmelerinde iş arayanlar, işçi arayan firmalarının İnsan Kaynakları yöneticileri ile birebir görüşme fırsatı yakaladı. İnsan Kaynakları Uzmanı Sonnur Çobanoğlu İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada; “Turizm sezonun hareketli geçmesinden dolayı personel istihdamına ihtiyacımız var. Bu yüzden çevrede yaşayan ve iş arayan kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Hem onların işsizliklerini giderebilmek için, hem de personel eksiğimizi tamamlamak için buradayız. Genelde kişiler görüşmeye gittiklerinde olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmıyor. İş arayanlar çabalarının artık sonuçsuz kalacağını düşündükleri için görüşmeye katılmıyorlar” dedi.