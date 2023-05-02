İran ve Irak'ın gözü kulağı bu projede! Türkiye'den çok ama çok kritik hamle

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla; 12 metre genişliğindeki devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol hâline geldi. Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. Tünelde bin 825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 810 metre daha aşağı çekilerek bin 15 metreye indi. Proje sayesinde mevcut güzergâh üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergâh 8 km kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışını tesis ettik. Mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri giderdik. Maçka-Karahava kesiminin de bölünmüş yola dönüştürülmesiyle; Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yolun standardını yükselttik, hızlı ve güvenli ulaşımı tesis ettik. Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Yani her yıl 272 milyon TL'yi milletimizin cebine, Hazine'mize kazandıracağız. Ayrıca karbon emisyon salınımını da yıllık 21 bin ton azaltarak yöremizin eşsiz doğasını koruyacağız."