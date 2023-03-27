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İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

2023-03-27 13:54:37
İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

Dünyanın ve insanlığın geleceği açısından olduğu ifade edilerek saklanan ve tehlikeli bulunan bazı yerler var.

#1
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

Tarihiolaylar adlı sitenin habere göre, bu yerlerin hepsinin ortak bir noktası var ki isteseniz de giremiyorsunuz. İşte o dünyanın en yasaklı 15 yeri...

#2
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

1- Svalbard Küresel Tohum Deposu (Kıyamet Ambarı), Norveç: Kıyamet Ambarı olarak da adlandırılan Svalbard Küresel Tohum Deposu dünyadaki bütün bitki tohumlarını barındıran bir depodur. Dünyayı kasıp kavuran bir felaketten sonra bile nesli tükenecek bitkilerin tekrardan dünyaya kazandırılmasını amaçlamaktadır. Depo Norveç'in Longyearbyen şehrinde dev bir dağın 130 m altına inşa edilip 2008 yılında açılmıştır. Genel bir gözlem yapabilmekle birlikte deponun içerisine girmeniz mümkün değildir.

#3
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

2- Mount Weather, Virginia, ABD: Mount Weather bir felaket veya önlem alınması gereken acil durumlar esnasında devreye giren bir acil durum kompleksidir. Soğuk savaş dönemindeyken 1958 yılında Sovyet Rusya'nın Sputnik adlı uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amaçlı kurulmuştur. Sadece üst düzey devlet görevlilerinin kullanabildiği bu kompleks, hem yer altında hem de yer üstünde bulundurduğu alanlarıyla yüksek güvenlik sağlamaktadır. Washington'dan bir kaç dakikalık uçuşla erişilebilecek bu alana 11 Eylül saldırılarından sonra Dick Cheney buraya uçmuştur. Bölgede maksimum düzeyde koruma vardır ve dışarıdan kimse yakınlarına bile yaklaşamaz.

#4
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

3- Woomera Yasak Bölgesi, Avustralya: Woomera yasak bölgesi adından da anlaşılacağı üzere girişin yasak olduğu bir bölgededir. Ben Türküm tabela, yasak falan anlamam der de girerseniz muhtemelen ya hayatınızı nasıl bir riskin altına soktuğunuzu bilmiyorsunuzdur ya da orantısız bir cesaretiniz vardır. Bu bölgede Avustralya ordusu düşmanını yerle bir edecek aşırı silahlarını denemektedir ve bölge dünyanın kendi alanındaki en büyük bölgesidir. Ayrıca bölgede muazzam bir yer altı zenginliği de bulunmaktadır.

#5
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

4- Javari Rezervi, Brezilya: Javari rezervi, Brezilya'nın yağmur ormanlarının içerisinde yaşayan yerel halklara ayrılmış günümüz dünyasından izole edilmiş bir alandır. Bu yerel halklar ormanların o kadar derinlerinde yaşamaktadırlarki onları keşfetmek oldukça güç olmuştur. Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarından sonra bazı bölgelerde insan varlığından şüphelenilmiştir. Yetkililer daha sonraları bölgelerin üzerinde yaptıkları uçuş sayesinde buradaki halkların kendilerine bir komünite kurup ekinlere sahip olduklarını görmüşlerdir. Amazonların vahşiliğinde yaşayan bu insanları gidip ziyaret etmek ne kadar müthiş olurdu değil mi? Muhtemelen bizim için bilgilendirici ama onlar için ise müthiş derece de rahatsız edici olurdu. Sanırız yetkililer de böyle düşünmüş ve bu yaklaşık 55.000 m2'lik alanı koruma altına almışlardır. Dışarıdan kimsenin bölgeye girip yerli halkları rahatsız etmesine izin verilmemektedir.

#6
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

5- 51. Bölge, ABD: 51. Bölge'nin özel güvenliği Cammo Dudes ismi verilen bekçiler tarafından sağlamaktadır. Sınıra yaklaşan insanları ve araçları belli bir zamandan sonra uyarmakla görevlidirler. Şayet uyarı sonucu siviller sınırdan ayrılmazsa yüksek miktarda para cezası kesilmektedir. Cammo Dudeslerin rütbesi yoktur. 51. Bölgeye yetkisiz hiç kimse alınmadığından daha üst düzey askeri görevlilerin öldürme yetkisi bulunmaktadır.

#7
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

6- Kuzey Sentinel Adası, Andaman Adaları, Bengal Körfezi: Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusunun en güzel adalarından birisidir. İnanılmaz ormanları ve sahilleri vardır. Fakat kötü bir haberimiz var oraya gidemezsiniz. Kuzey Sentinel adasında yaşayan yerel kabilelerin tutumu o kadar sert ki ada toprakları hatta yakınlarında bir yabancı insan gördükleri anda öldürüyorlar. Yakından uçan helikopterlere alevli oklar, büyük sapanlarla kayalar fırlatıyorlar. Kabile üyeleri medeniyeti kesinlikle reddediyor ve çok belli ki rahatsız edilmek istemiyor. Hindistan hükümeti gönderilen elçilerin kabile tarafından yenmesi üzerine adaya gidişi yasaklamış durumda.

#8
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

7- Club 33, Disneyland, New Orleans, ABD: Disneyland's Club 33, sıradan insanlara varlığı bile reddedilen gizli bir kulüp. 1967'de Walt Disney tarafından açılmış olan bu kulüp Sadece Disneyland'ın yatırımcılarını, üst düzey üyelerini, Disneyland'a gelen ünlü isimleri ve politikacıları eğlendirmeyi amaçlıyor. Bu kulubü bulmak bile oldukça zor. Çünkü ne bir tabela ne bir yol gösteren işaret var. Yüksek bir üyeden davetiye almadığınız sürece bu kapının ardına girmek imkansız. Üye olmak da çok kolay değil. 25.000$'lık bir üyelik ücreti ardından her yıl 10.000$ üyelik aidatı ödemeniz gerekiyor Bu da yetmiyor üye olmak için bir de 14 yıl sıra beklemeniz gerekiyor.

#9
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

8- White's Gentelman Club (White'ın Baylar Kulubü), İngiltere: 1693'te kurulan White's Gentelman Club adından da anlaşılabileceği üzere bayanların veya sıradan vatandaşların giremediği bir gizli kulüp. 320 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en ünlü baylar kulübüdür ve sadece sosyetenin en üst düzey isimleri kabul edilir. Bugüne kadar sadece Birleşik Krallığın başbakanı James Cameron tarafından kendi konservatizm görüşlerine aykırı olduğu sebebiyle rededilmiştir. Buradaki üyeleri kumar oynarken, sık sık sarhoş olurken görmek mümkün fakat daha önce de belirtildiği gibi buraya girmek imkansıza çok yakın.

#10
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

9- 39. Oda, Pyongyang, Kuzey Kore: 39. oda, 39. şube veya 39. büro olarak anılan bu gizli yer Kuzey Kore'nin en gizli tutulan toplantılarını yaptığı yerdir. Kuzey Kore zaten gizli bir ülke olmasıyla meşhur fakat bu oda gizlinin de ötesinde. Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim II-Sung'un ölümünden sonra kalan paralarını yönetmek için kurulan bir kuruluştur. Söylenenlere göre İsviçre'den kaçak para transferi, sahtecilik, uyulturucu kaçakçılığı, ülkenin nükleer faaliyetleri gibi gizli işler burada yürütülüyor. Kuzey Kore her ne kadar bu iddiaların hepsini yalanlasa da bu odaya işi olmayan şans eseri bile giremez. Çünkü buraya girmenin cezası ölümdür ve bu ceza bireyin aile bireylerine de aynı şekilde uygulanır.

#11
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

10- Mezhgorye Bölgesi, Başkurtistan Cumhuriyeti, Rusya: Mezhgorye bölgesi Rusya tarafından Dünya'ya karşı sır gibi saklanan gizli bir bölgedir. Bu kasabada sembolik bir nüfus yaşamaktadır ve bu yaşayan nüfusun da hükümet tarafından Yamantaw dağlarında gizli çalışmalar yürüttüğüne inanılmaktadır. NATO, bu bölgede gizli nükleer faaliyetlerin sürdürüldüğünden de şüphelenmektedir. Soğuk savaş döneminde kurulmuş olan bu kasaba yasaklanmış bölgedir ve tüm dünya için sır olarak kalmaya devam etmektedir.

#12
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

11- Coca Cola'nın Formülünün Saklandığı Depo: Coca Cola'nın 125 yıldır da formülünü saklıyor. Atlantada bulunan bu formül deposunda işte o gizem yatıyor fakat o gizeme erişmek Amerika'yı işgal etmek gibi birşey. Yine de Coca Cola deponun girişini sanki bir sergi alanı gibi yapmış. Bazı insanlar ise Coca Cola'nın meraklı insanlardan para kazandığını asıl formülün bilinmeyen bir yerde saklandığını iddia ediyor.

#13
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

12- Surtsey, İzlanda: Surtsey adası 14 şubat 1963'te İzlanda'nın güney kıyılarının yakınlarında, okyanusun 130 m dibinde bulunan bir volkanın patlamasıyla oluşmuştur. Volkan patlayıp lavlar deniz suyuyla hızlı bir şekilde soğuyunca lavlar katılaşmış ve 130 m yukarıya denizin yüzeyinin de üzerine katılaşarak ulaşmıştır. Adanın altındaki volkanın 3.5 sene boyunca patlamaya devam etmesiyle birlikte ada 1.4 km2 genişliğine ulaşmıştır. Şimdilerde ise dalga erezyonları adanın genişliğini gitgide azaltmaktadır. Surtsey keşif için mükemmel bir yer olarak gözükse de gitmek imkansızdır. Çünkü ada doğal bir rezerv konumundadır, bölgede ekolojik döngü çalışmalarına ayrılmıştır. Bu zamana kadar bölgedeki hayvanların ve bitkilerin sıfırdan, kendi başlarına nasıl oluşup yetiştiğini test etmek için sadece birkaç bilim adamı adayı ziyaret edebilmiştir. 2008 yılında UNESCO adayı Dünya Mirası listesine eklemiştir.

#14
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

13- Pine Gap, Avustralya: Avustralya'nın 51. bölgesi olarak adlandırılan Pine Gap, Amerika ve Avustralya hükümetinin ortak çalışmalar yürüttüğü oldukça gizli bir tesistir. Kimsenin bölgede ne olup bittiği hakkında bir fikrinin olmamasına rağmen, tesisin Amerikan ordusunun insansız hava araçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak alakasının olduğu yaygın bir iddadır. Avustralya hükümeti, 1970'de kurulan bu tesisin varlığıyla veya orada neler olup bittiğiyle alakalı pek fazla konuşmayı sevmez. Bölge normal şartlarda insanların yaşam alanlarından uzak bir yerde uydu takip merkezi olarak kurulmuştur. Şu anda ise ne yapılığı tamamen komplo teorisi. Bölgeye giriş ise kesinlikle yasak.

#15
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

14- Pripyat, Ukrayna: Pripyat, Çernobil nükleer felaetinden önce hayat dolu muhteşem bir şehirdi. 1970 yılında Çernobil Nükleer santrali çalışanları için kurulmuştu. Şimdi ise tam anlamıyla hayalet şehir konumunda. Çernobil öyle bir felaketti ki hala bölgede izlerini bırakmış durumda. Bu günlerde bile bölgedeki yüksek radyasyon oranından dolayı Pripyat şehrine giriş yasak. Helal antik reaktörleri ziyaret edeyim derseniz hayatınızı çok büyük bir riske atmış olursunuz.

#16
Foto - İnsanlar korkudan bu adanın yanına bile yaklaşamıyor! Sebebi herkesi şok edecek

15- Yılan Adası, Brezilya: İnsanoğlu tarihten beri yılanlarla güzel iletişim kurup dost olamamıştır. Hindistandaki birkaç usta dışında yılanla samimiyet kuran pek fazla kişi yoktur. Yılan görülünce genellikle yapılan ilk iş çığlık atmaktır. Siz de sıradışı bir insan değilseniz Brezilya'daki yılan adası size göre bir yer değil. Burada yaklaşık 4.000 adet yılan var ve havadan kaptıkları kuşları bile afiyetle yiyorlar. Bazılarının zehrileri insan etini eritiyor bazılarının ki ise buna fırsat bile vermeden anında insanı öldürüyor. Brezilya hükümeti tarafından ziyaretin veya ulaşımın yasak olduğu bu adaya ben bir çılgınlık yapıyım da gidiyim derseniz dönüşünüz pek mümkün olmayacaktır.

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