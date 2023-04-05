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Hayat-Aktüel
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İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

2023-04-05 20:27:28
İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Batman’da iftar saatinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

#1
Foto - İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

#2
Foto - İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan sebepten iki aile arasında çıkan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

#3
Foto - İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, TOMA, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Çevik kuvvet ekipleri iki aileyi ayırmak için biber gazı kullanarak müdahale etti.

#5
Foto - İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Yaralılar Batman’ın çeşitli hastanelerine sevk edildi.

#6
Foto - İftar saatinde iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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