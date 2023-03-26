2023-03-26 08:36:56 İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!
Ramazan ayı boyunca oruç tutan insanlar, susuzluk gibi zorluklarla karşılaşabiliyor. İbn-i Sina'nın reçetelerinde yer alan, Osmanlı padişahları tarafından da bol bol tüketilen Demirhindi şerbeti, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Tamamen doğal ve 40 çeşit baharat içeren şerbet, oruç tutarken susuzluğu ortadan kaldırıyor. İbn-i Sina’nın yüzyıllık reçetesi vücudun su kaybını dengeleniyor, oruç tutarken susuzluğa karşı bir kalkan görevi görüyor.