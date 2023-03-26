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İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

2023-03-26 08:36:56
İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

Ramazan ayı boyunca oruç tutan insanlar, susuzluk gibi zorluklarla karşılaşabiliyor. İbn-i Sina'nın reçetelerinde yer alan, Osmanlı padişahları tarafından da bol bol tüketilen Demirhindi şerbeti, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Tamamen doğal ve 40 çeşit baharat içeren şerbet, oruç tutarken susuzluğu ortadan kaldırıyor. İbn-i Sina’nın yüzyıllık reçetesi vücudun su kaybını dengeleniyor, oruç tutarken susuzluğa karşı bir kalkan görevi görüyor.

#1
Foto - İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

İbn-i Sina, tıp alanında yaptığı çalışmalarla dünya tıp tarihinde önemli bir yere sahip. Ramazan ayı gibi oruçlu geçirilen günlerde, vücuttaki susuzluğu gidermek için önerdiği şerbet tarifleri ise aradan geçen yüzyıllara rağmen şifa dağıtmaya, derman olmaya devam ediyor. İbn-i Sina'nın reçetelerinde yer alan şerbetler, özellikle açlık ve susuzluk hissini azaltarak, vücudu serinletme ve enerji sağlama gibi etkiler barındırıyor. İbn-i Sina'nın reçetelerinde yer alan şerbetler gibi sağlıklı içecekler tüketerek, susuzluk hissini azaltmak ve vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı almak mümkün.

#2
Foto - İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

İbn-i Sina’nın susuzluk için önerdiği 3 besin Demirhindi şerbeti, Armut, Kayısı kompostosu,

#3
Foto - İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

Kolay Demirhindi şerbeti tarifi ve malzemeleri 1 su bardağı demirhindi şurubu 5 su bardağı su 1 su bardağı şeker 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karanfil

#4
Foto - İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

1 çay kaşığı zencefil 1 çay kaşığı kakule 1 çay kaşığı kişniş 1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi 1 çay kaşığı kakao 1 adet limonun suyu

#5
Foto - İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

MALZEMELERİN YAPILIŞI Bir tencereye su ve şeker ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

#6
Foto - İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

Soğuyan şerbetin içine demirhindi şurubunu ekleyin ve karıştırın. Baharatları ve limon suyunu şerbete ekleyin. Karışımı birkaç dakika kaynatın ve daha sonra ocaktan alın.

#7
Foto - İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

Şerbeti süzün ve soğumaya bırakın. Soğuyan demirhindi şerbetini servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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