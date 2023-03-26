İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi! Sadece 3 besinle Ramazan’da susuzluğu ortadan kaldırın!

İbn-i Sina, tıp alanında yaptığı çalışmalarla dünya tıp tarihinde önemli bir yere sahip. Ramazan ayı gibi oruçlu geçirilen günlerde, vücuttaki susuzluğu gidermek için önerdiği şerbet tarifleri ise aradan geçen yüzyıllara rağmen şifa dağıtmaya, derman olmaya devam ediyor. İbn-i Sina'nın reçetelerinde yer alan şerbetler, özellikle açlık ve susuzluk hissini azaltarak, vücudu serinletme ve enerji sağlama gibi etkiler barındırıyor. İbn-i Sina'nın reçetelerinde yer alan şerbetler gibi sağlıklı içecekler tüketerek, susuzluk hissini azaltmak ve vücudun ihtiyaç duyduğu sıvıyı almak mümkün.