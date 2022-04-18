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Hayat-Aktüel
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Hatay'da ormanlık alanda yangın

2022-04-18 18:39:41
Hatay'da ormanlık alanda yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

#2
Foto - Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

#3
Foto - Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.

#4
Foto - Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.

#5
Foto - Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

#6
Foto - Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

#7
Foto - Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

#8
Foto - Açıklamada,

Açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte." denildi.

#9
Foto -

#10
Foto -

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