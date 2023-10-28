Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğine yönelik ifadeler kullanmasının ardından, "Türkiye her zamanki gibi her türlü olasılığa karşı diğer devletler gibi hazırlıklarını yapıyor, ancak Türkiye’nin ana politikasında bir değişiklik yok. Ankara’nın önceliği ve temel hedefi sivil ölümlerin durması, ateşkes ilan edilmesi. Diğer yandan HAMAS’a terör örgütü denilmemesine de uluslararası çerçevede bakılması gerektiğine dikkat çekerim. Birleşmiş Milletler’in terör örgütü listesinde HAMAS bulunmuyor. Netice olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına bir bütün olarak bakılmalı" yorumunu yaptı.