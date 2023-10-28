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Medya
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Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

2023-10-28 13:33:20
Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğine yönelik ifadeler kullanmasının ardından, "Türkiye her zamanki gibi her türlü olasılığa karşı diğer devletler gibi hazırlıklarını yapıyor, ancak Türkiye’nin ana politikasında bir değişiklik yok. Ankara’nın önceliği ve temel hedefi sivil ölümlerin durması, ateşkes ilan edilmesi. Diğer yandan HAMAS’a terör örgütü denilmemesine de uluslararası çerçevede bakılması gerektiğine dikkat çekerim. Birleşmiş Milletler’in terör örgütü listesinde HAMAS bulunmuyor. Netice olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına bir bütün olarak bakılmalı" yorumunu yaptı. 

#1
Foto - Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Fırat, Ankara'nın, İsrail - Hamas savaşına yönelik tutumu hakkında şu bilgileri paylaştı:  “◊ Ankara’nın birinci önceliği ateşkes ve bunun hemen sağlanması. 18 saatlik, 48 saatlik bir ateşkes... Bu sağlandıktan sonra da bunun üzerine bina edilecek süreci uzatmak.

#2
Foto - Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

◊ Ateşkesin sağlanması ile müzakere sistemine geçebilmek önemli. ◊ Bu durumda Türkiye’nin garantörlük formülünün de gündeme getirilmesi ve hayata geçirilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

◊ Nihai hedef ise 1967 sınırları çerçevesinde Filistin Devleti’nin de kurulması. ◊ Türkiye’nin büyükelçisini İsrail’den çekmek gibi bir kararı şu an için yok.

#4
Foto - Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

◊ Ancak hükümet kanadından İsrail’e her seviyede geliş gidişler askıya alındı. ◊ İsrail Ankara büyükelçisi ve başkonsolosunu kendi kararıyla ülkesine çağırdı. Türkiye’nin bir talebi olmadı.

#5
Foto - Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

◊ Türkiye Cumhuriyeti’ne akredite olmuş devlet temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi altında bulunuyor. Bu kapsamda Ankara’nın bakış açısı Türkiye’de misafir edilen kim olursa olsun, koruma altındadır şeklinde.”

#6
Foto - Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

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Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak
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