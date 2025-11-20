  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarihi seviyelere yükselen altın yatırımcıların ilgi odağında olmayı sürdürürken, son yıllarda bir başka değerli metal olan gümüş atağa geçti. İslam Memiş, değerli metalin 2026'da da zirvede olacağına işaret etti. Jeopoltiik riskler ve küresel ekonomide belirsizlikler arttıkça yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeye devam ediyor. 2025 yılında yatırımcısına yüzde 60'a yakın kazandıran altının yanı sıra gümüş de son yıllarda yatırımcıların ilgi odağına oturdu

Foto - 'Gümüş 2026'da şov yapacak!' Uzmandan zirve tahmini

Altın fiyatlarında sert dalgalanma devam ederken, gümüş kripto paralardaki sert düşüşle atağa geçti. Gümüş 50 doları aşarken, Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken analiz geldi. A Haber'e konuşan İslam Memiş, gümüşü bu yılın "gizli şampiyonu" olarak tanımlayarak, "2026'nın şampiyonu da gümüş olacak" dedi. Gümüş, teknoloji hisseleri ve kripto para birimlerindeki satışların etkisiyle ons başına 51 dolar seviyesine doğru tırmanarak bir haftanın en düşük seviyelerinden hızla uzaklaştı. Gram gümüş ise 71 TL'yi aştı.

Foto - 'Gümüş 2026'da şov yapacak!' Uzmandan zirve tahmini

GÖZLER GÜMÜŞE ÇEVRİLDİ Gümüşte yaşanan yükselişe dikkat çeken İslam Memiş, gümüşün hem getiri potansiyelini hem de yatırımcının artan ilgisini değerlendirdi. Rakamlarla gümüşün altını nasıl geride bıraktığını ortaya koyan İslam Memiş, gri metali "yılın şampiyonu" ilan etti. Gümüşün 'gizli şampiyon olduğunu söyleyen Memiş, "Şampiyonluk gümüşte. Altın çok konuşulsa da gizli kahramanımız gümüş. Yılbaşından bu yana mesela gram altın tarafında bu 11 aylık süreçte yüzde 100 bir getiri gördük ama gümüşün gram fiyatı 0 bir getiri sağladı. Altını tahtından etti." ifadelerini kullandı.

Foto - 'Gümüş 2026'da şov yapacak!' Uzmandan zirve tahmini

YATIRIMCI NASIL GÜMÜŞ ALACAK? Faruk Erdem'in "Vatandaş gümüşü nasıl alabilir?" sorusu üzerine İslam Memiş, şu şekilde cevap verdi: "Aynı bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz veya fiziki olarak nasıl altın alıyorsanız Kapalıçarşı piyasasında, fiziki olarak da gümüş alım satımı yapabiliyorsunuz... 10 gram, 20 gram, 100 gram, külçe gümüşler... bu şekilde var. Mesela elimde 50 gram var. Ne kadar? 70 lira olsa... 3.500 TL. Bir çeyrekten daha ucuz."

Foto - 'Gümüş 2026'da şov yapacak!' Uzmandan zirve tahmini

"BENİM ŞAMPİYONUM GÜMÜŞ" İslam Memiş, gümüşün sadece bu yılın değil, geleceğin de parlak yatırım araçlarından biri olduğunu iddia ederek, 2026 yılı için de şampiyonluk tahminini tekrarladı. Memiş açıklamalarına "2026 yılı için de aynı soru, aynı cevap. Benim yine şampiyonum gümüş, 2026 yılında." şeklinde devam etti.

