'Gümüş 2026’da şov yapacak!' Uzmandan zirve tahmini

YATIRIMCI NASIL GÜMÜŞ ALACAK? Faruk Erdem'in "Vatandaş gümüşü nasıl alabilir?" sorusu üzerine İslam Memiş, şu şekilde cevap verdi: "Aynı bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz veya fiziki olarak nasıl altın alıyorsanız Kapalıçarşı piyasasında, fiziki olarak da gümüş alım satımı yapabiliyorsunuz... 10 gram, 20 gram, 100 gram, külçe gümüşler... bu şekilde var. Mesela elimde 50 gram var. Ne kadar? 70 lira olsa... 3.500 TL. Bir çeyrekten daha ucuz."