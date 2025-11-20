  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Gazze'den acı haber az önce geldi! Öğrenciler şehit oldu

AA Giriş Tarihi:
Gazze'den acı haber az önce geldi! Öğrenciler şehit oldu

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Gazze'deki soykırımda 19 bin öğrenciyi şehit etti.

1
#1
Foto - Gazze'den acı haber az önce geldi! Öğrenciler şehit oldu

Filistin Eğitim Bakanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü dolasıyla Gazze'deki soykırıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

#2
Foto - Gazze'den acı haber az önce geldi! Öğrenciler şehit oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten başlattığı ve 2 yıldan fazla süren Gazze'deki soykırımda Filistinli çocukların ağır bedel ödediğine işaret edildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce okul ve anaokulun yok edildiği veya hasar gördüğü belirtildi.

#3
Foto - Gazze'den acı haber az önce geldi! Öğrenciler şehit oldu

Gazze'deki soykırım saldırılarında 19 bin okul çağındaki çocuğun öldürüldüğü, 28 bine yakın öğrencinin ise yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinli çocuklara yönelik zulümlerinin devam ettiği vurgulandı.

#4
Foto - Gazze'den acı haber az önce geldi! Öğrenciler şehit oldu

Uluslararası topluma, Filistinli çocuk ve öğrencilerin korunması, eğitim hayatlarının iyileştirilmesi gibi konularda acil adımlar atılması çağrısı yapıldı.

#5
Foto - Gazze'den acı haber az önce geldi! Öğrenciler şehit oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında 69 binden fazla Filistinli öldü, 170 binden fazlası da yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

Şerefsiz yahudiler küresel teröristler!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
