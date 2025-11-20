Google'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık dev yatırım

Google Cloud bölgesi kurulumu kapsamında Google ve Turkcell arasındaki stratejik işbirliğinin detayları, Google Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Google Cloud Day etkinliğinde paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve sektör profesyonellerinin katıldığı etkinlikte, Google, Türkiye'de yeni bir Google Cloud bölgesi kurma planlarını, ülke genelinde gelecek 10 yılı kapsayan toplam 2 milyar dolar tutarındaki yatırım programı kapsamında duyurdu. Turkcell ile işbirliği içerisinde geliştirilecek dünya standartlarındaki dijital altyapı, Türkiye ve bölge genelinde dijital dönüşümü ve bulut inovasyonunu ileri taşıyacak uzun vadeli bir kararlılığı yansıtıyor. Planlanan Google Cloud Türkiye bölgesi, işletmelere yüksek performanslı, güvenli ve kesintisiz bulut hizmetleri sunarak bulut ve yapay zeka çözümlerine yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor. Proje kapsamında Türkiye'deki kurumlar, düşük gecikme, güçlü güvenlik kontrolleri ve uluslararası veri koruma standartlarına tam uyumluluk gibi kritik avantajlardan yararlanabilecek.