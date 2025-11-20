Google'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık dev yatırım

Turkcell Genel Müdürü Koç da Google Cloud ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin, Türkiye'nin dijital yolculuğunda dönüştürücü bir dönüm noktasını temsil ettiğini ve Turkcell'in teknoloji lideri konumunu daha da güçlendirdiğini söyledi. Söz konusu işbirliğinin yalnızca teknoloji yatırımı değil, Türkiye'nin geleceğe yönelik vizyonuyla stratejik bir uyum anlamına geldiğine dikkati çeken Koç, şöyle devam etti: "Google Cloud'un küresel uzmanlığından yararlanarak Türkiye'de yapay zeka ve inovasyon alanında öncü adımlar atıyoruz. Müşterilerimiz son teknoloji araçlara anında erişim sağlayarak Türk şirketlerinin daha hızlı inovasyon yapmasına ve küresel ölçekte rekabet etmesine güç katacak. Bu vizyonu desteklemek için Turkcell, veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya kararlı. Bu yatırımın, ülkemizin dijital ekosistemine yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor."