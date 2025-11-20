Gebele 2025: Barışın, Bağlantısallığın ve Türk Dünyasının Geleceğinin İnşası

Makale, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ın zirvede öne çıkan, “Bazıları savaştan bahsederken, biz diyalogdan ve kalıcı barıştan yanayız” sözlerine de geniş yer veriyor. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ AŞAMA Ömüraliyev, Gebele Zirvesi’nin ekonomik entegrasyonda tarihi bir sıçrama niteliği taşıdığını vurgulayarak; üye devletlerin Sürdürülebilir Kalkınma için Hizmetler ve Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması müzakerelerine resmen başlamasını, Ekonomik İşbirliği Konseyi, Siber Güvenlik Konseyi ve Dijital Yenilikler Merkezi gibi yeni kurumsal yapı önerilerini ve TDT’nin ilk ortak finans kurumu olan Türk Yatırım Fonu’nun ekonomik bütünleşmenin temel taşı hâline gelmesini zirvenin öne çıkan gelişmeleri arasında gösterdi. Genel Sekreter, Zengezur Koridoru, Orta Koridor ve Çin–Kırgızistan–Özbekistan Demiryolu gibi projelerin Türk dünyasını Asya ile Avrupa arasında vazgeçilmez bir konuma taşıdığını vurguladı. Ayrıca, 2026’da fırlatılması planlanan TDT-SAT Küp Uydusu ile Türk dünyasının dijital ve teknolojik kabiliyetinin ortak bir çatı altında birleştiğini ifade etti.