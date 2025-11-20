Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Gebele 2025: Barışın, Bağlantısallığın ve Türk Dünyasının Geleceğinin İnşası
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Dış Politikası Araştırma Merkezi (TUPDAM) tarafından yayımlanan “Dış Bakış” dergisinin 10. sayısı için kaleme aldığı özel değerlendirme yazısında, 7 Ekim 2025’te Azerbaycan’ın kadim Gebele şehrinde düzenlenen TDT 12. Zirvesi’nin Türk dünyası açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Gebele 2025: Barışın, Bağlantısallığın ve Türk Dünyasının Geleceğinin İnşası” başlığını taşıyan makalede Ömüraliyev, zirvenin Türk devletlerinin ortak vizyonunu, güvenlik mimarisini, ekonomik entegrasyonunu ve kültürel dayanışmasını güçlendiren kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirtti.