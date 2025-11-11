'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Fransız (Allah korusun) bu topraklarda kalsa idi… İngiliz kalsa idi… Yunan kalsa idi… Bu toplumu kendilerine benzetmeye çalışacaklardı. Biz savaşı kazanmışız… Ama sonra da kendiliğimizden onlara benzemeye çalışmışız. Yanlışlık işte burada. Neyse ki solcusu da, aşırı Atatürkçüsü de, fötr şapka örneğinde olduğu gibi gerçeklerle yüzleşiyorlar. Fötr şapka konusunda ısrarcı olmayarak, içtimai hayatta yapılmak istenen dönüşümün akılcı olmadığını, toplumda karşılık da bulmadığını kabul ediyorlar. Gazetelerin hiçbirinde Mustafa Kemal’in fötr şapkalı bir tane bile fotoğrafının birinci sayfada yayınlanmamış olması, bu açıdan bir kıstastır. Dilerim, diğer “devrim” diye bize yutturulan değişikliklerin de toplumda karşılık bulmadığını görerek, her biri için tekrar tartışma açılır ve kendi özümüze dönmek için sıhhatli bir yol haritası çıkarılır. Akıl için yol birdir.. Yeter ki, akla önem verelim.. Fötr şapka ile dans ile vals ile ülkenin kalkınamayacağı gerçeğine gözlerimizi kapatmayalım..