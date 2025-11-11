'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Fötr şapka; demek ki halktan da karşılık bulamıyor. Hatta sizden bile karşılık bulamıyor. Fötr şapka, kimin hangi derdini çözebilir ki? Dindar insanların yıllardır yaptıkları eleştirilere kulak verseydiniz, bu keskin dönüşü yapmanıza gerek olmazdı. Düne kadar savunduğunuz, büyük bir devrim gibi gösterdiğiniz fötr şapkayı, kendi kendinize yok sayma mecburiyetinde kalmazdınız. Aynı şekilde, fötr şapka ile birlikte kadın-erkek karışımlı vals de, dans da, bu toplumun ihtiyacı olan bir zorunluluk değildir. Kurtuluş Savaşı’nı anlatınız, sizinle birlikte biz de anlatalım.. Ama lütfen bize “fötr şapka”yı, “vals”i anlatarak, bu milletin zorla dönüştürülmek istenmesindeki yanlışlığı savunmayınız. Gün gelecek, “alfabe değişikliği”nin yanlışlığını da kabul edeceksiniz. Anadolu’yu işgal eden yabancı devlet askerlerini denize döktükten sonra, o devletlerin alfabesini, onunla birlikte kanunlarını, hatta örf ve adetlerini bu topluma transfer etmeyi, makul hiçbir insan doğru kabul edemez. Askeri sahada kazanılan zafer, düşmanın bu topraklarda yapmak istediği değişime izin vermediğiniz ölçüde taçlanır. Askeri sahada kazandığınız zafer, düşmanın zaten işgali sürdürmesi halinde yapacağı değişiklikleri kendiniz yaptığınız ölçüde işlevini yitirir.