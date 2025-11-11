  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, “Fötr şapka”da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

“Fötr şapka”da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var! Ali Karahasanoğlu Hani nerede fötr şapkalı Mustafa Kemal? Atatürk istismarcılarına seslenelim… Mustafa Kemal’i hatasız bir insan gibi göstermek isteyenlerle, tabulaştırmak isteyenlere hatırlatalım… Açık açık söyleyelim.. “Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kinimiz yok.”

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Bir itirazda bulunuyorsak, onların yaptığı gibi, sırf kılçıklık olsun diye yapmıyoruz.. Aklın süzgecinden geçirerek söylüyoruz. “Atatürk devrimleri” diyerek, bu ülkede yıllarca fötr şapka dayatmasını savundular. “Fötr şapka devrimdir. Gerekliydi” dediler. Dün 10 Kasım vesilesiyle, hemen tüm gazeteler Mustafa Kemal’den bahsetmişlerdi.

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Hemen tamamında da Mustafa Kemal’in bir fotoğrafı vardı. Tek istisna, Yeni Asya gazetesiydi. Önce bu gazetenin ikircikli tavrını ve bu gazeteye yanaşanların çelişkisini not edeyim. Yeni Asya, küçüklü büyüklü Mustafa Kemal haberi yapan, hatta onu ölümsüz gibi gösteren solcu Cumhuriyet ve BirGün gazeteleri ile birlikte, yılın 365 günü Tayyip Erdoğan nefreti akıtıyor. Ama dün, Mustafa Kemal’den hiç bahsetmeyerek, o solcu gazetelerden ayrışmış…

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Hatta M. Kemal’in ölümünü fotoğrafsız da olsa, veren Akit’ten bile ayrışmış. Mustafa Kemal’i görmezden gelme konusunda tek başına aslanlar(!) gibi meydana çıkmış. Eleştirmiyorum. Ama bu yürekli tavırlarını, hemen ertesi günü Mustafa Kemal’i ilah gibi görenlerle ittifak yaparak, “Tayyip Erdoğan düşmanlığı ittifakı”na nasıl dönüştürebiliyorlar, merak ediyorum. Cumhuriyet ve BirGün’e de sormamız lazım. Sözcü’yü de ilave etmemiz lazım. Atatürk deyince, koca koca kilosuna rağmen hop oturup hop kalkan Yeni Asya’nın partisi DP’den CHP’ye transfer olan Cemal Enginyurt’a sormamız lazım:

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

“Seni yere göğe sığdıramayan Yeni Asya, Mustafa Kemal’i görmüyor… Siz mi Atatürkçülükte samimi değilsiniz, onlar mı hem sizi destekleyip hem de Mustafa Kemal’i görmezden gelirken samimi değil?” Evet, iki taraf için de çelişki açık.. Erdoğan düşmanlığında müttefikler.. Birbirlerine kol kanat geriyorlar.. Ama, biri Ak Parti’yi Atatürk düşmanı olarak tanıtırken, M. Kemal’in vefat yıldönümü haberini bile vermeyen Yeni Asya ile kol kola girebiliyor.. Diğeri de, “Aaa. Ak Parti de, tam bizim istediğimiz gibi, Mustafa Kemal’in yanlışlarını dile getirmekten çekinmiyormuş. Cumhuriyet öyle söylüyor” diyeceğine..

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

“Siz Cumhuriyet’in suçlamalarına bakmayın. Ak Parti koyu bir Atatürkçüdür” diyorlar, bu partiye saldırı gerekçelerine bunu da ekliyorlar. Said Nursi hayranı Yeni Asya ile kemalist gazeteler arasındaki çelişkiyi noktalayıp, fötr şapkaya dönelim. Gazeteler önümde. Akşam gazetesi, ölüm yıldönümü haberini verirken, Mustafa Kemal’in kalpaklı fotoğrafını tercih etmiş.

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Aydınlık’ın tercihi de kalpaklı Mustafa Kemal. Solcu BirGün gazetesinin de kalpaklı tercihi önemli. Yeni Şafak’ta da kalpaklı fotoğraf var. Türkiye gazetesi ve Milli Gazete, Akit gibi haberi vermiş, ama Mustafa Kemal’in fotoğrafı yok. Dolayısıyla fötr şapkalı mı, yoksa kalpaklı fotoğraf mı tercih edilmiş sorusu, cevapsız kalıyor. Türkgün gazetesi, askeri şapkalı fotoğraf ile tek değişik gazete olmuş.. Demirören grubunda ise Hürriyet, Posta ve Milliyet gazeteleri, Mustafa Kemal’in ne fötrlü, ne de kalpaklı fotoğrafından yana tercih kullanmışlar.. Tercihleri, başı açık fotoğraf.

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Ve geldik Cumhuriyet’e… Cumhuriyet’in tam sayfa yayınladığı Mustafa Kemal fotoğrafındaki tercihi, kalpaklısı. Cumhuriyet, “Kutupyıldızı” övgüsü eşliğinde, kalpaklı M. Kemal’i tercih etmiş.. Sözcü’nün yan gazetesi Korkusuz ise hayli ilginç. Mustafa Kemal’in bir değil, tam 8 fotoğrafını birden kullanmışlar.. Bir de her gün bastıkları logodaki M. Kemal fotoğrafı var. Etti mi size, bir sayfada 9 M. Kemal.. Ama hiçbirisinde “fötr şapka” yok. Evet, dünkü gazeteleri tek tek taradım, sonuçlar bu. Mustafa Kemal’in fötr şapka uygulamasını hiçbir gazete tasvip etmiyor olmalı ki, ölüm yıldönümünde ya başını açık vermişler ya da kalpaklı fotoğrafını tercih ederek, fötr şapkayı devrim gibi yutturma numarasına son vermişler. Gördünüz mü beyler…

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Fötr şapka; demek ki halktan da karşılık bulamıyor. Hatta sizden bile karşılık bulamıyor. Fötr şapka, kimin hangi derdini çözebilir ki? Dindar insanların yıllardır yaptıkları eleştirilere kulak verseydiniz, bu keskin dönüşü yapmanıza gerek olmazdı. Düne kadar savunduğunuz, büyük bir devrim gibi gösterdiğiniz fötr şapkayı, kendi kendinize yok sayma mecburiyetinde kalmazdınız. Aynı şekilde, fötr şapka ile birlikte kadın-erkek karışımlı vals de, dans da, bu toplumun ihtiyacı olan bir zorunluluk değildir. Kurtuluş Savaşı’nı anlatınız, sizinle birlikte biz de anlatalım.. Ama lütfen bize “fötr şapka”yı, “vals”i anlatarak, bu milletin zorla dönüştürülmek istenmesindeki yanlışlığı savunmayınız. Gün gelecek, “alfabe değişikliği”nin yanlışlığını da kabul edeceksiniz. Anadolu’yu işgal eden yabancı devlet askerlerini denize döktükten sonra, o devletlerin alfabesini, onunla birlikte kanunlarını, hatta örf ve adetlerini bu topluma transfer etmeyi, makul hiçbir insan doğru kabul edemez. Askeri sahada kazanılan zafer, düşmanın bu topraklarda yapmak istediği değişime izin vermediğiniz ölçüde taçlanır. Askeri sahada kazandığınız zafer, düşmanın zaten işgali sürdürmesi halinde yapacağı değişiklikleri kendiniz yaptığınız ölçüde işlevini yitirir.

Foto - 'Fötr şapka'da yanlış kabul edildi, sırada diğerleri var!

Fransız (Allah korusun) bu topraklarda kalsa idi… İngiliz kalsa idi… Yunan kalsa idi… Bu toplumu kendilerine benzetmeye çalışacaklardı. Biz savaşı kazanmışız… Ama sonra da kendiliğimizden onlara benzemeye çalışmışız. Yanlışlık işte burada. Neyse ki solcusu da, aşırı Atatürkçüsü de, fötr şapka örneğinde olduğu gibi gerçeklerle yüzleşiyorlar. Fötr şapka konusunda ısrarcı olmayarak, içtimai hayatta yapılmak istenen dönüşümün akılcı olmadığını, toplumda karşılık da bulmadığını kabul ediyorlar. Gazetelerin hiçbirinde Mustafa Kemal’in fötr şapkalı bir tane bile fotoğrafının birinci sayfada yayınlanmamış olması, bu açıdan bir kıstastır. Dilerim, diğer “devrim” diye bize yutturulan değişikliklerin de toplumda karşılık bulmadığını görerek, her biri için tekrar tartışma açılır ve kendi özümüze dönmek için sıhhatli bir yol haritası çıkarılır. Akıl için yol birdir.. Yeter ki, akla önem verelim.. Fötr şapka ile dans ile vals ile ülkenin kalkınamayacağı gerçeğine gözlerimizi kapatmayalım..

