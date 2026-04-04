Ezeli rekabette dünden bugüne! Fenerbahçe- Beşiktaş Derbilerinde Tarihe Geçenler

- İki takımda da oynayanlar Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor. Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar: Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca, Cengiz Ünder.