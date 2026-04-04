Ezeli rekabette dünden bugüne! Fenerbahçe- Beşiktaş Derbilerinde Tarihe Geçenler

- En gollü maçlar İki rakip arasında geride kalan 363 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada skor tabelası 9 kez değişti. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken filelere giden 9 gol, 100 yılı aşkın rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazanırken Beşiktaş da 23 Mart 1941'deki özel maçı 7-1'lik skorla galip tamamladı.