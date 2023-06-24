2023-06-24 11:50:33 Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler de en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Depremin derin yaralar açtığı Antakya ilçesinde vatandaşların deprem korkusu hala devam ediyor. Güzelburç Mahallesinde yaşayan Şabanoğlu ailesi de deprem korkusu nedeniyle evde uyumaya cesaret edemeyince çözümü ilginç bir şekilde buldu. Aile, yan yana bulunan 3 evin üzerine de kurdukları çadırda uyuyorlar. Görenlerin dikkatini çeken dam üstündeki çadırlar, dikkat çekiyor.