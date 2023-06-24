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Doğa
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Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

2023-06-24 11:50:33
Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler de en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Depremin derin yaralar açtığı Antakya ilçesinde vatandaşların deprem korkusu hala devam ediyor. Güzelburç Mahallesinde yaşayan Şabanoğlu ailesi de deprem korkusu nedeniyle evde uyumaya cesaret edemeyince çözümü ilginç bir şekilde buldu. Aile, yan yana bulunan 3 evin üzerine de kurdukları çadırda uyuyorlar. Görenlerin dikkatini çeken dam üstündeki çadırlar, dikkat çekiyor.

#1
Foto - Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala korku içinde yaşadıkları belirten Ayfer Şabanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

“Depremde evlerimizin hepsi yıkıldı. Bu binayı evlatlarımız için yaptırmıştık, deprem olunca bize kaldı. Deprem korkusundan dolayı hala evlerde kalamıyoruz. Hep çadırda kalıyoruz, korkudan evde kalamıyoruz. İçimizdeki korku daha gitmedi. Tehlikeli değil, düşersek zaten üstte kalacağız diye kafamızda yer ettik. Toprakta çok haşere var, çocuklar korkuyor diye de koyduk”

#3
Foto - Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

Evlerinin üzerine kurdukları çadırları gören vatandaşların ilginç karşıladıklarını ifade eden Efe Şabanoğlu, şöyle dedi:

#4
Foto - Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

“Burası Antakya ilçesi, Güzelburç Mahallesi depremden dolayı hala korku var içimizde o yüzden evlerde kalamıyoruz. Bizde çadırları yere koymamak için çadırları yukarı koyalım dedik. O yüzden böyle bir şey yaptık. Fazladan da çadır koyduk eşyaları koymak için. Hala korku var, evlerde yatamıyoruz. Görenler gelip, sorup fotoğraf çekiyorlar ve ilginç karşılıyorlar. Absürt olmadı aslında yerden daha iyi”

#5
Foto - Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

Binanın çökme durumunda üstte kalmış olabilmenin içlerini ferahlattığını ve dam üstündeki çadırda rahatlıkla uyuyabildiklerini ifade eden Aylin Şabanoğlu ise şu şekilde konuştu:

#6
Foto - Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

“Bu fikri kocam ortaya attı, balkona çıkalım dedi. Yerde cesaret edemiyor, bizim çocuklar. Haşere de var yerde. Hala tedirginiz. Dün akşamda yine deprem oldu. Eve geçemiyoruz, biz burada eşyalarımızı ve yataklarımızı koyduk. Çocuklarımızı korumak için yukarıda kalıyoruz. Bina çökerse biz üstte kalacağız, onun için böyle bir fikir aldık. Geceleri rüzgar oluyor ama evden daha iyi, evde uyumaya cesaret edemiyoruz”

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