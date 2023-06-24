Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor

“Bu fikri kocam ortaya attı, balkona çıkalım dedi. Yerde cesaret edemiyor, bizim çocuklar. Haşere de var yerde. Hala tedirginiz. Dün akşamda yine deprem oldu. Eve geçemiyoruz, biz burada eşyalarımızı ve yataklarımızı koyduk. Çocuklarımızı korumak için yukarıda kalıyoruz. Bina çökerse biz üstte kalacağız, onun için böyle bir fikir aldık. Geceleri rüzgar oluyor ama evden daha iyi, evde uyumaya cesaret edemiyoruz”