Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dehşet anları! Asansör 9 kat aşağı düştü

DHA Giriş Tarihi:
Dehşet anları! Asansör 9 kat aşağı düştü

Dehşete düşüren olay Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

#1
Foto - Dehşet anları! Asansör 9 kat aşağı düştü

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’ndaki bir apartmanda yaşandı.

#2
Foto - Dehşet anları! Asansör 9 kat aşağı düştü

İddiaya göre içerisinde 6 kişinin bulunduğu asansör, 6’ncı katta arızalandı ve -3’üncü kata düştü.

#3
Foto - Dehşet anları! Asansör 9 kat aşağı düştü

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Dehşet anları! Asansör 9 kat aşağı düştü

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen asansörden çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, asansörün neden düştüğüyle ilgili inceleme başlatıldı.

