DHA Giriş Tarihi: Dehşet anları! Asansör 9 kat aşağı düştü
Dehşete düşüren olay Kahramanmaraş'ta meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’ndaki bir apartmanda yaşandı.
İddiaya göre içerisinde 6 kişinin bulunduğu asansör, 6’ncı katta arızalandı ve -3’üncü kata düştü.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen asansörden çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, asansörün neden düştüğüyle ilgili inceleme başlatıldı.
