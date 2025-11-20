  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

ABD’deki McDermitt kalderasında yapılan yeni keşif, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji depolama sistemlerine kadar modern teknolojinin temel ihtiyaçlarından birini karşılayabilecek büyüklükte bir lityum rezervini ortaya çıkardı. Daily Galaxy’nin aktardığı bilgilere göre, milyonlarca yıl önce çöken süper yanardağın kalıntısı olan McDermitt, yalnızca ülke ekonomisi için değil, küresel enerji piyasaları için de kritik bir öneme sahip.

1
#1
Foto - Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

Minerals dergisinde yayımlanan araştırmaya göre McDermitt’teki lityum rezervleri, ABD’nin ve dünyanın en büyük lityum yatakları arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu rezervin Güney Amerika’daki dev tuz düzlükleri ve Çin’deki sahalarla rekabet edebilecek, hatta bazılarını geride bırakabilecek kapasitede olduğunu belirtiyor.

#2
Foto - Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

Araştırmacılar, bu keşfin ABD için enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir fırsat sunduğunu vurguluyor. Yatırımcılar ve teknoloji şirketleri ise bölgeye yoğun ilgi gösterirken madenin değerinin 1.5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

#3
Foto - Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

Uzmanlar, lityum rezervinin sürdürülebilir şekilde işlenebilmesi halinde ABD’nin enerji dönüşümünü hızlandıracağını, elektrikli araç üretiminde ve yenilenebilir enerji projelerinde stratejik avantaj sağlayacağını belirtiyor. Rezervin dev boyutu, küresel tedarik zincirlerinde dengeleri değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor. Özellikle elektrikli araç sektörünün hızla büyüdüğü bir dönemde bu keşif, ülke için tarihi bir avantaj anlamına geliyor.

#4
Foto - Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

Ancak McDermitt yalnızca ekonomik bir değer taşımıyor; bölge, Kızılderili kabileleri için kutsal kabul edilen kadim bir alan olarak da biliniyor. Kabile liderleri, lityum madenciliğinin kültürel mirasa geri dönülmez zararlar verebileceğini belirterek çalışmalara karşı çıkıyor. Ekonomik büyüme ile kültürel değerlerin korunması arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor.

#5
Foto - Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

McDermitt’teki lityum, çamurtaşı içinde hapsolmuş durumda. Bu, rezervin çıkarılmasını Güney Amerika’daki tuz düzlüklerindeki lityumdan çok daha zor ve maliyetli hale getiriyor. Jeologlar, bu tür madencilikte asit yıkama gibi agresif yöntemlerin kullanılmasının doğaya ciddi zarar verebileceğini vurguluyor. Jeolog Sammy Castonguay, “Bu yapı 16 milyon yaşında. Ve biz onu geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirebilecek kararlar alıyoruz” diyerek sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

#6
Foto - Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

Bölge yetkililerinden Greg Smith ise madenciliğin ancak sorumluluk bilinciyle ve toplumla faydanın paylaşılması şartıyla ilerletilebileceğini belirterek “Bunu Oregon’da olduğu gibi tam sorumlulukla yapmalıyız” dedi.

#7
Foto - Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

McDermitt’in keşfi, dünya genelinde değerli madenlere olan ilginin arttığını gösteriyor. Türkiye’de de yakın dönemde Sivas’ta ton başına 0.89 gram altın içeren 14.9 milyon tonluk bir cevher tespit edilmiş, bu yatağın 1.7 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

el hüseyni ĞAVIS

Edremit olmasın o?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu
Ekonomi

Asgari ücret açıklandı: Uzmanlar aynı rakamda buluştu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı kritik toplantı öncesi uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. ..
PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu
Gündem

PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu

Terör örgütü PKK kanlı eylemlerine devam ederken kent uzlaşısına imza atan İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Başkan Recep Tayyip..
Kızlı erkekli tekneler.. ODTÜ’lü erkek, Hacettepe’li kız ve ..!
Gündem

Kızlı erkekli tekneler.. ODTÜ’lü erkek, Hacettepe’li kız ve ..!

Yazar Ali Karahasanoğlu, ODTÜ ve Hacettepe öğrencilerinin karıştığı tecavüz davası üzerinden, laikçi medya ve çevrelerin ikiyüzlülüğünü sert..
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı
Dünya

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2015'te şartlı ta..
Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23