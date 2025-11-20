Değeri 1,5 trilyon dolar Dünyanın en büyüğü

ABD’deki McDermitt kalderasında yapılan yeni keşif, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji depolama sistemlerine kadar modern teknolojinin temel ihtiyaçlarından birini karşılayabilecek büyüklükte bir lityum rezervini ortaya çıkardı. Daily Galaxy’nin aktardığı bilgilere göre, milyonlarca yıl önce çöken süper yanardağın kalıntısı olan McDermitt, yalnızca ülke ekonomisi için değil, küresel enerji piyasaları için de kritik bir öneme sahip.