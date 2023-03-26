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Hayat-Aktüel
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Çalışmalar tam gaz devam ediyor: İki ayda tamamlanacak

2023-03-26 17:39:02
Çalışmalar tam gaz devam ediyor: İki ayda tamamlanacak

Hatay'da yapımı başlatılan Defne Devlet Hastanesinin inşası için çalışmalar devam ediyor.

#1
Foto - Çalışmalar tam gaz devam ediyor: İki ayda tamamlanacak

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yapılacak hastanenin inşası için çok sayıda iş makinesi 24 saat esasına göre çalışıyor.

#2
Foto - Çalışmalar tam gaz devam ediyor: İki ayda tamamlanacak

İki ayda tamamlanması hedeflenen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinde, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane planlanıyor. Bölgede yürütülen çalışmalar dron ile görüntülendi.

#3
Foto - Çalışmalar tam gaz devam ediyor: İki ayda tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katılmıştı.

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