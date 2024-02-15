C, B ve E vitamini, potasyum deposu! Bu meyveyi tüketirken sakın abartmayın yoksa...

Sinop'un Karakum yolu ve Adabaşı mevkii üzerinde ve dağlık alanlarında yetişen bir 'kaktüs' türü olan 'yer inciri', 'dikenli incir' adıyla da biliniyor. İnsan vücuduna oldukça yararı olan yer incirinin, şeker hastalarına, grip-nezle, kabızlık, çeşitli enfeksiyonlara ve bağırsakların çalışmasına olan etkisiyle fazla kilolardan kurtulmaya da yararı oldukça büyük olduğu söyleniyor. Günde 5 adetten fazla tüketilmesinin mideye zarar verdiği belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, “Bir kaktüs meyvesi olan Hint inciri Akdeniz iklimde yetişen ve dikenli incir, Frenk inciri veya kaktüs inciri olarak da bilinen tropik bir meyve türüdür. Turuncu ve mor renkli varyeteleri bulunan Hint inciri daha çok Adana, Mersin ve Antalya illerinde yetişmekte birlikte mor varyetesi Sinop ilimizde doğada kendiliğinden bolca yetişmektedir. Özellikle Karakum mevkiinde yol kenarlarında, boş arazilerde ve yamaçlık alanlarda gelişim göstermiştir. Kaktüs şeklinde gelişim gösteren bikinin oldukça büyük olan yaprak üzerinde mor renkli meyveler sonbaharın sonunda olgunlaşmaya başlar. Meyve üzerinde gruplar halinde ince dikenler bulunur ve içerisinde bolca çekirdek barındırır. Hint inciri meyvesi genellikle kabuğu soyularak taze olarak tüketilir ayrıca meyve suyu şeklinde de kullanılır" dedi.