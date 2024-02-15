C, B ve E vitamini, potasyum deposu! Bu meyveyi tüketirken sakın abartmayın yoksa...

Meyvenin faydaları hakkında da bilgi veren Yüzbaşı, "Sağlığa birçok faydası olan bu tropikal meyvenin içeriğinde bol miktarda amino asitler, flavonoidler, C, B ve E vitamini ile potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez ve folat gibi birçok faydalı bileşen bulundurur. Bu özelliği ile son derece şifalı bir meyvedir. Hint inciri meyvesinin stresten şeker hastalığına, yorgunluktan kolesterole kadar pek çok rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Hint incirinin başlıca faydaları ise başta bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile canlılık ve zindelik sağlayan dikenli incir, pozitif enerjisi ile depresyon ve stresten uzaklaştırır. Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek sindirim sistemine katkı sağlar. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Dikenli incir şeker hastalığı olanlarda yüksek lif oranı nedeniyle önerilir. Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi vardır. Uzun süre belirli miktarlarda düzenli olarak dikenli incir tüketildiğinde cilt sağlığını korur ve cildin parlaklık kazanmasını sağlar” diye konuştu.