2023-03-27 12:38:27 Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası bir depremin ardından aynılarını yeniden yapabilmek için kentteki ecdat emaneti eserleri lazer tarama cihazlarıyla 3 boyutlu olarak modelliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarih boyunca yaşadığı büyük deprem ve yangın felaketleriyle önemli eserlerin tahrip olduğu Bursa'da, geçmişte yaşanan tecrübelerden çıkarılan dersle tüm ecdat emanetleri birebir ölçümlenip, modellenerek kayıt altına alınıyor. Çalışma ile bir tarihi eser tamamen yerle bir olsa da aynısını yeniden yapmak mümkün olacak.