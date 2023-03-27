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Hayat-Aktüel
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Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

2023-03-27 12:38:27
Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası bir depremin ardından aynılarını yeniden yapabilmek için kentteki ecdat emaneti eserleri lazer tarama cihazlarıyla 3 boyutlu olarak modelliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarih boyunca yaşadığı büyük deprem ve yangın felaketleriyle önemli eserlerin tahrip olduğu Bursa'da, geçmişte yaşanan tecrübelerden çıkarılan dersle tüm ecdat emanetleri birebir ölçümlenip, modellenerek kayıt altına alınıyor. Çalışma ile bir tarihi eser tamamen yerle bir olsa da aynısını yeniden yapmak mümkün olacak.

#1
Foto - Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Türkiye'deki belediyelerde bir ilk olarak yersel lazer tarama cihazı ile ölçümlere başladı. Saniyede 50 bin nokta ölçebilen lazer ölçüm cihazı ile yapıların 3 boyutlu modeli çıkarılırken, Ulucami'de yapılan 2 milyar nokta ölçümü ile en kaba hata sadece 8 milimetre olarak tarihi yapının 3 boyutlu modeli oluşturuldu.

#2
Foto - Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Bugüne kadar Ulu Camii'nin yanı sıra Tarihi Saat Kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Tarihi Belediye Binası, İznik Antik Roma Tiyatrosu, Çini Fırınları, Tolon Fabrikası, İznik Surları, İshakpaşa Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Cami, 1. Murat Külliyesi, Bitinya Galerileri, Zindan Kapı gibi 100'ün üzerindeki tarihi eserin modellemesi yapılırken, milyarlarca noktanın üzerinde ölçüm gerçekleştirildi.

#3
Foto - Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Yapılan bu modellemeler sayesinde olası bir depremde zarar gören bir eser, aslına uygun olarak yeniden inşa edilebilecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Sultan Külliyeleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını, İznik'in de aday listede olduğunu anımsattı.

#4
Foto - Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Yok olmaya yüz tutmuş eserlerin restore edilerek ayağa kaldırılması kadar, bu eserlerin aslına uygun olarak geleceğe taşınmasının da büyük önem taşıdığını belirten Aktaş, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve çağlar öncesinden günümüze pek çok tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Bursa'nın da birinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

#5
Foto - Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Bir taraftan şehri depreme karşı dirençli hale getirecek çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan sahip oldukları kültürel mirası korumak için de yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

#6
Foto - Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

"Özellikle 1855 depreminde Bursa neredeyse yerle bir oldu. Birçok tarihi eser ya tahrip oldu ya da tamamen yıkılıp gitti. Yine 1958 yılındaki yangında tarihi kapalı çarşı kül oldu. 11 ilimizde büyük yıkım ve acılara neden olan asrın felaketinde de çok sayıda anıtsal eser yerle bir oldu. Yani bu tür felaketler her an olabilir. Bu noktada harita şubemizin yaptığı çalışma tarihe not düşülmesi bakımından çok önemli."

#7
Foto - Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Aktaş, bugüne kadar 100'ün üzerindeki eserin birebir modellemesinin yapıldığına dikkati çekerek, "Hedefimiz kentimizdeki gerek tarihi, gerekse mimari değeri olan tüm eserleri modellemek. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın tabii ki ama olası bir felakete karşı konutlarımızdan anıtlarımıza kadar tüm yapılarımızı depreme dirençli hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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