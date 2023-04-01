Bu evde bir terslik var

Renkli duvarları ve ters eşyaları ile Ters Ev'in en çok çocukların ilgisini çektiğini söyleyen sorumlu Ertuğrul Gazi Kaymaz, "Ters Evimizin geçen hafta açılışı yapıldı. Açıldığı günden bugüne kadar yoğun bir ziyaretçi akımına uğruyor. Evimiz 2 kattan oluşuyor. Alt katta yatak ve odası ve banyo var. Üst katta oturma odası, mutfak, çocuk odası bulunuyor. Televizyondan koltuğa, sandalyeden oyuncaklara bütün eşyalarımız terstir. En üst katta ise terasımız bulunuyor. Ziyaretçilerimizin yoğun ilgili ile karşı karşıyayız. Bugün ise misafirimiz çocuklardır. Çok kalabalık bir şekilde geldiler. Bu Ters Ev genellikle çocukların ilgisini çekiyor" dedi.