Bu bitkiyi kaynatıp içenler böbreklerinden oluyor! Aktarlarda yok satıyor ama “Maalesef” diyerek duyurdular! Eyvah ki ne eyvah

Aktarlarda satılan çeşit çeşit ot ve bitki genellikle kaynatılıp çayı yapıldıktan sonra tüketiliyor. Aktarlarda yok satan ve bilinçsizce tüketilen bu bitkiler ise faydadan çok zarar sağlıyor. İçeriği bilinmeyen otların, çöplerin, kabukların kaynatılıp tedavi amaçlı kullanılmasının riskli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, “Bunlar doğaldır, yan etkisi yoktur şeklindeki önyargı geçersiz. Pek çok ilaç bitkilerden elde ediliyor. Ama bu ilaçlar için bitkiler önce saflaştırılıyor, toksisite çalışmaları yapılıyor, kimyasal içerikleri saptanıyor, dozları standardize ediliyor, hayvan çalışmaları yapılıyor vs, kısaca çok uzun bir süreçten geçiyor" ifadelerini kullandı. Vücudumuzdaki zehirleri süzme görevini iki organın üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Sever, “Bu organlar toksik maddeleri detoksifiye ediyor, yani zehirsiz hale getirip vücut dışına atıyor. Bunlardan biri karaciğer, diğeri böbrek. İskelet kasına bir dakikada 4 mililitre kan giderken beyne 50 mililitre, karaciğere 95 mililitre, böbreğe ise tam 360 mililitre kan gidiyor. Yani kalbin atımının büyük bir bölümünü böbrekler alıyor. Bu da çok fazla kan almak, çok fazla toksinle karşılaşmak demek. Bu nedenle böbreklerin riski çok çok daha yüksek. O nedenle komşular tarif etti, tavsiye verdi diye ne olduğu bilinmeyen yaprakların vs. kaynatılıp ilaç niyetine içilmesi hiç masum değil. bu şekilde çok hasta yatırıyoruz akut böbrek yetersizlikleri saptadığımız" dedi.