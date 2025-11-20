Böcek ailesinin şüpheli ölümünde skandal itiraf: İlaçlama şirketi sahibi ve çalışanı sertifikasız çıktı

Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin kaldığı otelde ilaçlama yapan şirket çalışanı D.C., savcılıktaki ifadesinde ilaçlama işi için gerekli sertifikaya sahip olmadığını kabul etti. Şirket sahibi de sertifikası olmadığını belirtirken, soruşturma, tamamen yetkisiz kişilerce yapıldığı anlaşılan ilaçlama işlemi ve kullanılan tehlikeli kimyasallar üzerine yoğunlaştı. Şüpheli, işe yeni başladığında kendisine sertifikaya gerek olmadığının söylendiğini öne sürdü. Tutuklanan şirket sahibi Z.K. de ne kendisinin ne de çalışanının sertifikası olmadığını belirtirken, otelin sahibinin de firmaya "yetkili olup olmadıklarına dair herhangi bir sertifika sormadığını" itiraf etmesi, denetimsizliğin boyutunu gözler önüne serdi. Soruşturma, yetkisiz kişilerce kullanılan "Alfasc" ve "Cypermetrin" gibi kimyasalların zehirlenmeye yol açıp açmadığı üzerinde derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilen ilaçlama şirketinin sahibi Z.K. savcılıktaki ifadesinde, şirketi yaklaşık 6-7 yıl önce kurduğunu, iş yeri olmadığını, home-office olarak internet üzerinden faaliyet gösterdiklerini anlattı. Genellikle özel işletmeler ile ikametlere hizmet verdiklerini, şüpheli D.C'nin gündelikçi olarak çalıştığını, oğlu S.K'nın şirketinde çalışmadığını, yalnızca SGK kaydını yaptıklarını, oğlunun ilaçlama işi yapmadığını öne süren Z.K, "Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. D.C'nin de bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini D.C. ve şu anda ismini hatırlamadığım yanımda çalışan şahıs yapar" ifadesini kullandı.