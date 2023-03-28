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Hayat-Aktüel
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Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

2023-03-28 19:54:44
Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

Ankara'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.

#1
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

Öğle saatlerinde görülen yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

Dikmen Akpınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta rüzgarın etkisiyle iki binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 5 araca ve diğer evlerin üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

#3
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.

#4
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

Olay anında dışarda olan Metin Çiçek, yağışın başlamasının ardından arabasını güvenli bir yere almak için dışarı çıktığını, bu esnada yere çatı parçalarının düştüğünü söyledi.

#5
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

Çiçek, "Neyseki cana gelmedi. Kimseye bir şey olmadı Allah'tan. Çok şükür. Yani bu çatı komple yenilenecek. Artık zarar boyutu nedir bilemiyorum. Hemen yan tarafta Batı Sitesi var. İşte buradan da gözüküyor. Batı sitesi de aynı şekilde. Onun da yarısı gitti." dedi.

#6
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

#7
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

#8
Foto - Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

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