Ankara'da kuvvetli rüzgar! İki binanın çatısı uçtu

Çiçek, "Neyseki cana gelmedi. Kimseye bir şey olmadı Allah'tan. Çok şükür. Yani bu çatı komple yenilenecek. Artık zarar boyutu nedir bilemiyorum. Hemen yan tarafta Batı Sitesi var. İşte buradan da gözüküyor. Batı sitesi de aynı şekilde. Onun da yarısı gitti." dedi.