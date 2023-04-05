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Hayat-Aktüel
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Ankara'da kaza: 7 kişi yaralandı

2023-04-05 22:08:33
Ankara'da kaza: 7 kişi yaralandı

Ankara-Çubuk'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Ankara'da kaza: 7 kişi yaralandı

H. Ç. yönetimindeki 06 LIP 18 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü kara yolu Akkuzulu kavşağında M. C'nin kullandığı 06 ACN 147 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Ankara'da kaza: 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile 06 LIP 18 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden F., H., K., P. ve M. Ç. yaralandı. Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Ankara'da kaza: 7 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

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